"¡Hoy me quito la hipoteca!". Afirmación contundente que pronuncia este 22 de diciembre Ángel, el único hombre entre los empleados que conforman la plantilla de Bimba y Lomla en la tienda que esta enseña de moda posee en la calle O'Donnell, en pleno centro de Sevilla. Desde hace dos horas los gritos de alegría y los cánticos se han adueñado de un local donde las clientas entran con cara de asombro. "¡Nos ha tocado la Lotería!", grita Rosi, una de las trabajadoras, para aclarar el estado de entusiasmo que impera en esos momentos.

Todas han comprado el número que juega la empresa, que en España ha repartido 97 millones de euros con el 70048, que ha sido agraciado con el segundo premio del Sorteo Extraordinario de Navidad. Seis han adquirido participaciones a diez euros, por lo que a cada una le han tocado 62.500 euros, según explica Conchi, otra de las empleadas. Una de ellas compró un décimo, por lo que le corresponden 125.000 euros. En total, en esta tienda la Lotería ha dejado 500.000 euros, cantidad nada desdeñable.

"Un buen pellizco", expresa una de las dependientas que en esta mañana apenas tiene tiempo de atender a quienes se interesan por los artículos de la firma de moda. El espíritu de la alegría se contagia al instante y la plantilla empieza a dar saltos. Hasta la tienda llegan trabajadoras fuera de turno, pero que han venido a celebrar la suerte. "La empresa ya nos ha enviado un correo dándonos la enhorabuena", señala Sonia.

El nombre de esta empleada se suma al de Elena, Conchi, Rosi, María José, Ángel... Otras no quieran identificarse. Tienen "temor" de que se conozca el dinero recibido. "Prefiero no decir nada", asegura una de ellas a los periodistas desplazados al establecimiento, que registra el lleno propio de esta época del año.

"Señora, tenga cuidado que sale en la foto", refiere Ángel -que ejerce de "líder" del grupo- a una turista que está buscando artículos para los regalos de Reyes. La visitante, enojada, se marcha malhumorada por la escasa atención prestada. "Es normal, están de fiesta", refiere otra clienta que disculpa el jolgorio que reina en la tienda en estos momentos. "Yo estaría igual si me tocan 62.000 euros", asevera mientras se suma a la celebración.

Ángel tiene claro lo que hará con los 62.500 euros. "¡Hoy me quito la hipoteca de 25 años!". Una carga financiera de 25 años por su piso de Montequinto, que se quedará en nada en poco tiempo. "Es lo que tiene la Lotería, que como te toque algo puedes ir pagando deudas", explica una compañera, que ya piensa en hacer un viaje. ¡"A ver si podemos ir juntas, a Egipto o Punta Cana!", gritan con sumo júbilo mientras muestran una copia del décimo.

A Conchi la ha llamado su marido. Le ha pedido que se acuerde de la familia a la hora de repartir el dinero. "Mis hermanos me ayudaron cuando vinieron las vacas flacas. Algún regalo les haré", asevera esta empleada de Bimba y Lola. "Únicamente hay que acordarse de quienes nos han ayudado", le contesta su compañera Rosi, quien recuerda que de los años que lleva trabajando en la enseña, sólo les había tocado hasta ahora 120 euros con el número que juega la empresa, también en una Lotería de Navidad.

El 70048 ha sido el premio más tempranero del Sorteo de Navidad de este año. Ha salido a las 9:21, cuando lo cantaron los niños Ángel Abaga y Samanta Fuster. Se ha vendido íntegramente en Madrid, en la administración número 16, situada en la calle Barquillo. Está dotado con 1.250.000 euros cada serie.