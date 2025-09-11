Morante se resiente de la cornada de Pontevedra y vuelve al dique seco

Morante de la Puebla abriendo plaza con un jabonero, primero de la suelta, de un buen encierro de Joaquín Núñez del Cuvillo.

Morante vuelve al dique seco. El diestro de La Puebla no podrá cumplir con los compromisos contraídos en Valladolid y Albacete , que incluían el duelo aplazado con Roca Rey, y tendrá que permanecer una semana más alejado de las plazas de toros al resentirse de la cornada sufrida el pasado 10 de agosto en Pontevedra.

La noticia ha saltado en la noche de este jueves, precisamente en la víspera del compromiso contraído en Valladolid que le iba a enfrentar a Roca Rey, un mes largo después de su último vis a vis en la Plaza Real del Puerto, que evidenció que la competencia entre ambos rebasa el terreno profesional.

Morante ha acudido a un centro traumatológico, aquejado de un fuerte dolor en la cara interna del muslo derecho que, finalmente, le impedirá estar listo para torear en una semana.

Según señala el parte oficial, firmado por el doctor Alejandro José Ysea Oquendo, la herida sufrida por Morante de la Puebla el pasado 10 de agosto presenta una “cicatrización en evolución complicada con inflamación de tejidos blandos” que diagnostica como “miotendinitis de abductores”.

El mismo facultativo prescribe al torero un tratamiento analgésico y fisioterapia de recuperación y antiinflamatoria que incluye “reposo de actividad física de medianos y grandes esfuerzos así como tiempos prolongados de bipedestación y sedestación”, que le tendrán de baja una semana más, que se uniría a los 24 días que permaneció en el dique seco entre el 9 de agosto y el 3 de septiembre, fecha de su reaparición en Melilla.

Morante estaba anunciado, además de la cita de Valladolid de este viernes 12 de septiembre, tenía que torear el sábado en Albacete y en la plaza balear de Muro el domingo 14. Tenía que haber toreado el lunes que viene en Murcia y el jueves en Guadalajara. Su intención sería reaparecer en Salamanca el viernes 19 de septiembre, anunciado con José María Manzanares y Marco Pérez para lidiar un encierro de Matilla.