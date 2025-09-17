El festival de las hermandades de San Bernardo y El Amor oficializa su cartel

El Salón de los Carteles de la plaza de toros de la Real Maestranza ha acogido a mediodía de este miércoles la presentación del cartel del festival organizado a beneficio de las obras sociales y asistenciales de las hermandades de San Bernardo y el Amor y en homenaje a la dinastía Vázquez, tan estrechamente vinculada a la cofradía del Miércoles Santo.

Manuel Vázquez Gago, hijo de Manolo y sobrino de Pepe Luis Vázquez Garcés ha sido el encargado de desgranar los detalles organizativos de un evento que se celebrará finalmente el lunes 13 de octubre, que este año no es laborable por traslado de la festividad de la Hispanidad el día anterior.

José María Manzanares, Alejandro Talavante, Juan Ortega, Pablo Aguado, Manolo Vázquez, Javier Zulueta y el novillero sin picadores Manuel Domínguez se enfrentarán respectivamente a reses marcadas con los hierros de Puerto de San Lorenzo, Domingo Hernández que lidiará dos reses, Talavante, Espartaco, Talavante y un eral de El Parralejo. El festejocomenzará a las 17.30 horas.

El acto de presentación contó con la comparecencia de los empresarios de la plaza de la Maestranza, Ramón Valencia padre e hijo además de los hermanos mayores de ambas corporaciones beneficiadas: José García Rodríguez por parte de la hermandad de San Bernardo y Juan Cruzado Candau por parte del Amor. También asistieron, entre otras personalidades, el delegado del gobierno de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez, o el director financiero de la Caja Rural del Sur, Manuel Ruiz Rojas y el teniente de alcalde delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés.

El hermano Mayor de la Hermandad de San Bernardo agradeció la colaboración de la empresa Pagés, Real Maestranza, toreros y ganaderos y definió el festival como "una vieja aspiración de la Hermandad" y explicó que la intención ha sido "organizarlo como merece la afición más importante del mundo". Aludió a la historia de San Bernardo y a la importancia en ella del torero Curro Cúchares, que la salvó en momentos de problemas económicos. También explicó el fuerte vínculo con los Vázquez a través de Pepe Luis y Manolo, que llegó a ser Hermano Mayor.

Por su parte, el hermano Mayor de la Hermandad del Amor, Juan Cruzado Candau, incluyó en agradecimientos a Terrats y Caja Rural, patrocinadores del festival, y habló del compromiso de "llenar la plaza y cumplir el objetivo de los aficionados, toreros y ganaderos". También se refirió al compromiso de las hermandades a través de su acción social. En este sentido explicó que "los beneficios reforzarán la actividad que las hermandades llevan a cabo día a día".

El coordinador del festival, Manuel Vázquez Gago, dejó claro en su intervención que "todos los toreros han querido torear y eso me llena de orgullo. Cuando he llamado a sus puertas no he tenido ningún problema, algo que les agradezco profundamente".

El cartel del evento, según una idea de Nacho Sabater desarrollada por Javier Jiménez Sánchez-Dalp retrata a Pepe Luis Vázquez Silva, penúltimo matador de la saga taurina de San Bernardo fallecido en julio de 2024.