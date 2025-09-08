De las estampas goyescas a un festival… sin Morante

Avanza septiembre y con él, los últimos meandros de una temporada que ya se acerca a las ferias de la vendimia. Pero el mes es intenso en lo taurino y brinda un postrer puñado de ferias en las que aún hay que seguir batiéndose el cobre. La reaparición de Morante en Melilla tras 24 días alejado del frente ha añadido sal a este viaje de miedos que tiene que librar aún algunas batallas…

En estos días también sale el toro más pujante del año, elevando considerablemente el parte de bajas. El percance más sonado de los últimos días ha sido el de Bruno Aloi, que sufrió dos horrendas cornadas en El Álamo, uno de los ruedos más emblemáticos de ese Valle del Terror que atormenta los sueños de los novilleros. Mucho más lejos, en el más recóndito Perú taurino, hay que lamentar la muerte del novillero Alex Gavino, fallecido el pasado día 2 de septiembre sin poder superar las gravísimas heridas sufridas algunos días antes en el ruedo improvisado de Bolonegsi.

Es el duro tributo que se cobra el Dios toro para renovar la credibilidad de este oficio singular. Y no ha sido la única víctima mortal de este verano que acaba tan sangriento al que hay que sumar la larga lista de heridos de los festejos populares. El forcado Manuel Trindade también había dejado de existir a finales de agosto después de quedar en coma irreversible tras una durísima pega en la plaza de Campo Pequeno de Lisboa…

Añoranzas rondeñas y grabados de época

Pero hay que cambiar de palo, que el toreo es fiesta. El mismo día que tenía que haberse celebrado la Goyesca de Ronda -las obras de palacio van despacio- se verificó otra, la de Aranjuez, que comparte con la ciudad malagueña uno de los pocos escenarios dignos de acoger un evento de estas características. Los dos cosos fueron inaugurados, con pocos años de diferencia, antes de que venciera el siglo XVIII.

Goya retrató a Pedro Romero, estrella de la dinastía rondeña y pilar fundamental de la historia del toreo a pie. Don Francisco, el de los toros, también hizo de la vieja plaza de la Puerta de Alcalá de Madrid el mejor marco de sus grabados y dibujos de tauromaquia. La plaza de Aranjuez, precisamente, se levantó con las mismas trazas de la madrileña convirtiéndose el pasado sábado en un remedo vivo de aquella tauromaquia arqueológica que Morante -que ya se preconiza en Ronda para la Goyesca de 2026- refuerza con la elección de trajes verdaderamente inspirados en esa época heroica.

El del pasado sábado recordaba en su corte, con colores distintos, el que le diseñó Vicky Martín Berrocal para la Goyesca de Ronda de 2018. Fue un bombazo. El hábito sí hace al monje y enriquece la puesta en escena de estos acontecimientos que abren una puerta a un tiempo remoto. Aguado, detallista, también escogió un terno cuidado y de época y Ortega emuló a Ordóñez decantándose por dos piezas de distinto color, tal y como hizo el maestro en la Maestranza de piedra en 1972 obligado por las circunstancias.

Pero fue Morante -el bicornio terciado, hebillas en las zapatillas, el pelo recogido en la clásica redecilla- el que convirtió los buriles goyescos en lances y muletazos vivos en el ruedo de Aranjuez convirtiendo los grabados sepias en fotos en color. Que cunda el ejemplo…

Morante revivió los grabados de Goya gracias a su personalidad, la indumentaria elegida y la solera del escenario. / Circuitos Taurinos

Cierre de temporada en Sevilla… sin Morante

Y vamos al turrón: la operación que pretendía favorecer la presencia de Morante en el festival de cierre de temporada en la plaza de la Maestranza ha quedado en agua de borrajas. El diestro de La Puebla no se vestirá de corto en Sevilla este año; en realidad lleva si hacerlo desde 2019 entre unas cosas y otras aunque en 2023 y 2024, temporadas que vivió entre idas y venidas por mor de su enfermedad mental, sí llegó a estar anunciado.

Ya es sabido: Morante había contraído el compromiso de torear a doble turno en Madrid el día 12. Por la mañana, en el festival pro monumento a Antoñete; por la tarde, en la corrida del día de la Hispanidad que tiene que cerrar la campaña madrileña. En esa tesitura, la fecha canónica quedaba descartada poniendo sobre la mesa la posibilidad de moverlo al 13 que este año, trasladado el festivo dominical, no es laborable. Pero no era demasiado factible si el genio cigarrero tenía que cumplir el doble pase el día anterior. Así las cosas, se llegó a hablar del 19 dado que el torero tenía más o menos apalabrada la cita de la feria de San Lucas de Jaén el día 18.

Pero sin Morante en el cartel -su última tarde en Sevilla en 2025 será el 28 de septiembre para darle la alternativa a Zulueta- se ha retomado la primera opción, dejando al cigarrero el indiscutible protagonismo mediático del día del Pilar. Y el 13 de octubre será, finalmente, este festival sevillano que este año se organiza a beneficio de las obras sociales y asistenciales de las hermandades de San Bernardo y el Amor.

Apunten el cartel, que será oficializado en pocos días: Manzanares, Talavante, Juan Ortega, Pablo Aguado, Javier Zulueta, Manolo Vázquez -la vinculación de su saga con la cofradía del arrabal es evidente- además del novillero sin Manuel Domínguez que, como Mariscal en su momento, tendrá que obtener un permiso especial para actuar con picadores. La joven promesa de Mairena del Alcor, que promete una buena inyección de seguidores en la taquilla, será el encargado de estoquear la última res que se lidie en Sevilla en 2025. A partir de ahí la actualidad taurina hispalense -finaliza el contrato que une a la Maestranza con la empresa Pagés- tomará otro cariz…