Fallece el forcado Manuel Trindade después de ser cogido en Lisboa

El joven forcado Manuel Maria Trindade ha muerto en la mañana de este sábado, 23 de agosto, en la UCI del Servicio de Neurología en el Hospital de Sâo José de Lisboa, donde permanecía en coma inducido tras haber sufrido diversas lesiones, la más grave a nivel cerebral, a consecuencia de la severa cogida que sufrió este viernes contra las tablas en la plaza de toros de Campo Pequeno según informa la web especializada Aplausos.

Trindade fue trasladado al centro hospitalario tras ser estabilizado en la enfermería de Campo Pequeno por el equipo médico de guardia en la corrida, que contó con el apoyo del equipo médico de la Unidad Móvil de Emergencia y Reanimación (VMER) del Hospital de Santa Maria, que luego acompañó el traslado, con ventilación asistida, al Hospital de São José.

Manuel Trindade, de sólo 22 años, tenía una prometedora carrera por delante. / Touro e Ouro

La expectativa de los médicos inicialmente, señala el mismo medio, era que la inflamación cerebral disminuyera y que Trindade puediera ser intervenido quirúrgicamente para restablecer el funcionamiento normal del cerebro apuntando a que las siguientes 72 horas tenían que haber sido cruciales para evaluar con precisión la evolución de la lesión cerebral, cuyo alcance aún se desconocía, tal y como informó el equipo médico multidisciplinar del Hospital de São José, que atendía a Trindade, a sus compañeros del Grupo de Forcados Amadores de São Manços. Sin embargo, la lesión cerebral y los serios daños producidos han sido final y tristemente irreversibles.

El forcado Manuel Trindade, natural de la freguesía de Évora, y que participaba en el Grupo de São Manços, quedó inconsciente en el ruedo de Lisboa cuando realizaba el primer intento de la pega al primer toro de Vinhas siendo atrapado violentamente contra las tablas. Sus compañeros y los banderilleros lograron rápidamente desviar la atención del toro, lo que permitió que los servicios de la Cruz Roja y el personal médico lo sacaran de la arena y lo llevaran inmediatamente a la enfermería, desde donde fue llevado al Hospital Santa María y desde allí, con ventilación asistida, fue derivado al Hospital de Sâo Jose donde ha fallecido.