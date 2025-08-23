De rosa palo y oro: El Linares honra la memoria de Manolete con su tercera equipación

Los colores del vestido de torear de Manolete se emulan en la tercera equipación del Linares deportivo.

El Linares Deportivo, equipo de Segunda Federación, ha presentado su tercera equipación para esta temporada, una camiseta rosa palo y oro que evoca el traje de luces que lució el mítico torero 'Manolete' en la tarde trágica de su cogida mortal en Linares, el 28 de agosto de 1947, tras el éxito cosechado con la dedicada a la AS Roma.

Con esta iniciativa, el club de esta localidad jiennense ha pretendido lograr un segundo golpe de efecto, mediático y comercial, que conecta la memoria colectiva de Manuel Rodríguez 'Manolete', una de las grandes figuras de la historia de la tauromaquia, con la pasión futbolística.

Para el vídeo promocional de esta tercera equipación, que destaca por su "belleza cinematográfica", según el Linares Deportivo, se ha escogido un escenario cargado de historia: el hotel Cervantes de la ciudad linarense, donde se hospedó el diestro cordobés en su última tarde.

Detalles de las hombreras y las medias, inspiradas en los bordados y la ornamentación del traje de luces. / M.G.

La pieza está protagonizada por Curro Díaz, figura del toreo, hijo predilecto de Linares y pregonero de la Feria de San Agustín 2025, como vínculo vivo entre taurinos y futboleros.

El director general del Linares Deportivo, Carlos Hita, explicó en un comunicado que "los colores rosa palo y oro fueron los que vestía Manolete el día de su muerte" y que querían "tratar el tema con mucha delicadeza", motivo por el cual contactaron con Curro Díaz para dar sentido a ese homenaje.

"La figura de Manolete trasciende la tauromaquia y nos hemos centrado en el paseíllo y la liturgia de la vestimenta. Hemos querido homenajear la tradición, la historia y la parte cultural de la fiesta", subrayó Hita.

Manolete, en una imagen de sus últimos años profesionales. / Archivo A.R.M.

Esta tercera equipación sucede al exitoso lanzamiento de la segunda camiseta del club linarense, inspirada en los colores de la AS Roma y dedicada al mítico Francesco Totti.

Esa iniciativa del club ha cosechado un gran éxito, con más de 400 unidades vendidas en 48 horas, un tercio de pedidos llegados desde Italia y una repercusión mediática internacional.

La alcaldesa de Linares, Auxi del Olmo, se ha sumado al espíritu de este homenaje que aúna los toros y el fútbol. "Orgullo, memoria y pasión. En Linares, donde Manolete escribió historia, el Linares Deportivo viste de rosa palo y oro para honrar la tradición y llevarla al futuro", resaltó.

La equipación ya está a la venta desde este viernes, tanto en la tienda física del club jiennense como por vía telemática.