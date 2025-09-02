Morante retoma el viaje de la temporada en Melilla
LA VUELTA DEL GENIO
El diestro de La Puebla del Río, recuperado de la grave cornada sufrida el pasado 10 de agosto en Pontevedra, volverá a hacer el paseíllo en la llamada ‘Mezquita del Toreo’ en compañía de Juan Ortega y la novillera Olga Casado
El Repaso: Esperando a Morante...
Morante reaparece el 3 de septiembre en Melilla
La noticia la oficializó, excepcionalmente, el mismísimo vicepresidente primero de la ciudad autónoma de Melilla, Miguel Marín, dando rango de acontecimiento local a la reaparición de Morante de la Puebla tras 24 días de indeseado banquillo en los que se habían ido barajando distintas plazas y escenarios para escenificar una vuelta que tendrá lugar, finalmente, en el último bastión taurino del continente africano. Será en el precioso coso neobarroco melillense que no pudo inaugurar Manolete -se lo impidió la tragedia de Linares- y acabaría siendo bautizado como Mezquita del Toreo por Gregorio Corrochano, santón de la crítica de su tiempo. El cartel, mixto, lo encabeza el maestro cigarrero y lo completan el diestro sevillano Juan Ortega y la novillera madrileña Olga Casado que anda prodigándose en este tipo de bolos. Las reses a lidiar son del hierro de Tornay.
En realidad, la proclama del político ha servido para subrayar la excepcionalidad, el alcance y la dimensión de la obra viva del gran artista de La Puebla, uno de los autores más luminosos y fecundos del actual panorama cultural español, por encima de componendas artificialmente esteticistas o el dictado despótico de esas autoridades que miran para otro lado cuando no atacan directamente al mundo taurino obviando su evidente pujanza o esos tendidos colmados de un público juvenil que no entiende de cancelaciones impuestas.
Por el camino han quedado un buen puñado de contratos y plazas de la resonancia de Málaga, Bilbao o Almería, escenario en el que, el pasado jueves, se daba por hecha la vuelta del genio de La Puebla con (polémico) cambio de ganado incluido. El mismo día que tenía que haber toreado en la feria de la Virgen del Mar se fijó el retorno en Melilla poniendo fin a este parón, necesario para recuperarse de la grave cornada sufrida en el muslo derecho el pasado 10 de agosto en Pontevedra a la que se había aventurado un plazo más corto de recuperación. En un primer momento se había hablado de las citas de Málaga pero los numerosos compromisos de la agenda fueron cayendo uno a uno mientras se hablaba de pruebas en el campo, problemas de cicatrización y el dulce exilio portugués que José Antonio Morante Camacho ha vuelto a escoger para recuperarse de las heridas del cuerpo sin perderle la cara a esas cicatrices mentales que permanecen al acecho.
Se trata de recuperar el tono y el aire de una temporada triunfal, ambiciosa y creativa en la que ha sido capitán indiscutible. Las tardes de Sevilla, los rabos de Jerez, Salamanca y Marbella, los recitales de El Puerto, el triunfo de Pamplona, la definitiva puerta grande de Madrid... son sólo algunos hitos de una campaña que se ha levantado sobre las pavesas del grave trastorno de personalidad que atormenta al torero desde su juventud. Los peores fantasmas volvieron en 2023 y han podido ser domeñados con el tratamiento adecuado.
Sea como sea, al diestro de La Puebla aún le quedan unas veinte corridas contratadas en firme y algunos compromisos apalabrados -se da por hecha su presencia en Jaén por San Lucas abrochando el año- para redondear esta temporada a la que aún aguarda el doble pase de Madrid el 12 de octubre -más de 40.000 almas se darán cita en el embudo venteño al conjuro de su nombre en el festival mañanero y la corrida de la tarde- y la vuelta a la plaza de la Maestranza en San Miguel. Será para dar la alternativa al prometedor novillero sevillano Javier Zulueta en presencia de su entrañable rival, Andrés Roca Rey, con el que sigue volando puentes desde que se aireara el supuesto veto del limeño a que Morante cubriera la baja de Cayetano en la feria de Santander. En Melilla se despliegan las velas otra vez.
AGENDA ACTUALIZADA DE MORANTE DE LA PUEBLA
3 de septiembre. Melilla. Morante de la Puebla , Juan Ortega y la novillera Olga Casado (Tornay).
6 de septiembre. Corrida Goyesca de Aranjuez. Morante, Juan Ortega y Pablo Aguado. (Juan Manuel Criado).
7 de septiembre. Villanueva del Arzobispo. El rejoneador Diego Ventura, Morante y Alejandro Talavante (María Guiomar de Moura y Juan Pedro Domecq).
8 de septiembre. Don Benito. Diego Ventura, Ferrera, Morante y Emilio de Justo (Los Espartales a caballo y Virgen María para la lidia a pie).
9 de septiembre. Navalcarnero. Toros de David Ribeiro Telles, El Vellosino, Castillejo de Huebra, Domingo Hernández, Daniel Ruiz y Monte de la Ermita para Morante de la Puebla, Borja Jiménez y Jarocho.
12 de septiembre. Valladolid. Morante, Roca Rey y Marco Pérez. (Garcigrande).
13 de septiembre. Albacete. Morante, Paco Ureña y Roca Rey (Daniel Ruiz).
14 de septiembre. Muro. Javier Conde, Morante y Marco Pérez (El Pilar, Garcigrande, Álvaro Núñez Benjumea, Monte de la Ermita, El Capea y Román Sorando).
15 de septiembre. Murcia. Morante de la Puebla, José María Manzanares y Juan Ortega. (Daniel Ruiz).
18 de septiembre. Guadalajara. Morante, José María Manzanares y Alejandro Talavante. (El Capea).
19 de septiembre. Salamanca. Morante de la Puebla, José María Manzanares y Marco Pérez (Hermanos García Jiménez).
20 de septiembre. Almodóvar del Campo. Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Juan Ortega. (Zacarías Moreno).
21 de septiembre. Salamanca. Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Borja Jiménez. (Garcigrande, La Ventana del Puerto, Domingo Hernández, Hermanos García Jiménez, Olga Jiménez y Carmen Lorenzo).
24 de septiembre. Logroño. Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Borja Jiménez. (Garcigrande).
28 de septiembre. Sevilla. Morante, Roca Rey y la alternativa de Javier Zulueta (Núñez del Cuvillo).
4 de octubre. Úbeda. Morante de la Puebla, Juan Ortega y Roca Rey (Juan Pedro Domecq y Jandilla).
5 de octubre. Zafra. Morante, Emilio de Justo y Juan Ortega (Calejo Pires).
10 de octubre. Zaragoza. Morante de la Puebla, José María Manzanares y Cristiano Torres (Núñez del Cuvillo).
12 de octubre. Madrid. En sesión matinal, festival a beneficio del monumento de Antoñete. Pablo Hermoso de Mendoza, Curro Vázquez, Rincón, Enrique Ponce, Julio Aparicio, Morante de la Puebla y la novillera Olga Casado (distintos hierros). Por la tarde, Morante de la Puebla, la despedida de Fernando Robleño y la confirmación de Sergio Rodríguez (Garcigrande).
También te puede interesar