Morante retoma el viaje de la temporada en Melilla

Morante volverá a Madrid el próximo 12 de octubre en doble sesión de mañana y tarde.

La noticia la oficializó, excepcionalmente, el mismísimo vicepresidente primero de la ciudad autónoma de Melilla, Miguel Marín, dando rango de acontecimiento local a la reaparición de Morante de la Puebla tras 24 días de indeseado banquillo en los que se habían ido barajando distintas plazas y escenarios para escenificar una vuelta que tendrá lugar, finalmente, en el último bastión taurino del continente africano. Será en el precioso coso neobarroco melillense que no pudo inaugurar Manolete -se lo impidió la tragedia de Linares- y acabaría siendo bautizado como Mezquita del Toreo por Gregorio Corrochano, santón de la crítica de su tiempo. El cartel, mixto, lo encabeza el maestro cigarrero y lo completan el diestro sevillano Juan Ortega y la novillera madrileña Olga Casado que anda prodigándose en este tipo de bolos. Las reses a lidiar son del hierro de Tornay.

En realidad, la proclama del político ha servido para subrayar la excepcionalidad, el alcance y la dimensión de la obra viva del gran artista de La Puebla, uno de los autores más luminosos y fecundos del actual panorama cultural español, por encima de componendas artificialmente esteticistas o el dictado despótico de esas autoridades que miran para otro lado cuando no atacan directamente al mundo taurino obviando su evidente pujanza o esos tendidos colmados de un público juvenil que no entiende de cancelaciones impuestas.

Morante, convaleciente de la herida sufrida en Pontevedra. / M.G.

Por el camino han quedado un buen puñado de contratos y plazas de la resonancia de Málaga, Bilbao o Almería, escenario en el que, el pasado jueves, se daba por hecha la vuelta del genio de La Puebla con (polémico) cambio de ganado incluido. El mismo día que tenía que haber toreado en la feria de la Virgen del Mar se fijó el retorno en Melilla poniendo fin a este parón, necesario para recuperarse de la grave cornada sufrida en el muslo derecho el pasado 10 de agosto en Pontevedra a la que se había aventurado un plazo más corto de recuperación. En un primer momento se había hablado de las citas de Málaga pero los numerosos compromisos de la agenda fueron cayendo uno a uno mientras se hablaba de pruebas en el campo, problemas de cicatrización y el dulce exilio portugués que José Antonio Morante Camacho ha vuelto a escoger para recuperarse de las heridas del cuerpo sin perderle la cara a esas cicatrices mentales que permanecen al acecho.

La plaza de toros de Melilla, conocida como La Mezquita del toreo. / Archivo

Se trata de recuperar el tono y el aire de una temporada triunfal, ambiciosa y creativa en la que ha sido capitán indiscutible. Las tardes de Sevilla, los rabos de Jerez, Salamanca y Marbella, los recitales de El Puerto, el triunfo de Pamplona, la definitiva puerta grande de Madrid... son sólo algunos hitos de una campaña que se ha levantado sobre las pavesas del grave trastorno de personalidad que atormenta al torero desde su juventud. Los peores fantasmas volvieron en 2023 y han podido ser domeñados con el tratamiento adecuado.

Sea como sea, al diestro de La Puebla aún le quedan unas veinte corridas contratadas en firme y algunos compromisos apalabrados -se da por hecha su presencia en Jaén por San Lucas abrochando el año- para redondear esta temporada a la que aún aguarda el doble pase de Madrid el 12 de octubre -más de 40.000 almas se darán cita en el embudo venteño al conjuro de su nombre en el festival mañanero y la corrida de la tarde- y la vuelta a la plaza de la Maestranza en San Miguel. Será para dar la alternativa al prometedor novillero sevillano Javier Zulueta en presencia de su entrañable rival, Andrés Roca Rey, con el que sigue volando puentes desde que se aireara el supuesto veto del limeño a que Morante cubriera la baja de Cayetano en la feria de Santander. En Melilla se despliegan las velas otra vez.