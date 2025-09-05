Bruno Aloi se recupera de las graves cornadas de El Álamo

El novillero mexicano Bruno Aloi se recupera en el Hospital de Móstoles de las graves heridas sufridas este jueves en la plaza de toros de El Álamo cuando se disponía a descabellar un ejemplar de Aguadulce. Las cornadas, que interesaron ambos muslos, merecieron el pronóstico de "muy grave" según el parte oficial emitido por el equipo médico que le atendió en la enfermería, interviniendo dos cornadas, una con dos trayectorias -de 20 y 30 cm- y otra que contunde la tibia y arranca la vena safena interna según informa la web especializada Aplausos.

A las 04:00 de la madrugada de este viernes, su equipo de comunicación informó que tras la operación el novillero se encontraba "consciente y tranquilo", incluso con ganas de comer. Bruno Aloi deberá permanecer en observación las 72 horas de rigor para saber con más certeza cómo avanza la cicatrización de ambas heridas, y a la espera de que no se presente ninguna complicación.

El percance, detalla la misma web, sobrevino con el segundo novillo de su lote. A la hora de entrar a matar dejó una estocada entera, un tanto contraria y por ello el novillo tardó en doblar. Al intentar el primer golpe con el descabello, el de Aguadulce pegó un arreón, le echó mano y fue muy certero al herirlo en las dos piernas. Del percance salió con dos cornadas, una "en la cara externa del muslo derecho con dos trayectorias: una hacia arriba y adentro, con orificio de salida de unos 20 centímetros con desgarros musculares en tensor de fascia lata y vaso externo; y otra hacia arriba, de unos 30 centímetros, con severas lesiones en vaso externo que contunde fémur en cara externa y posterior". La segunda herida, en tercio distal de la pierna izquierda, "contunde tibia en unos 14 centímetros y arranca vena safena interna, con hemorragia severa por arrancamiento de colaterales musculares en muslo izquierdo", según detalla el parte médico.