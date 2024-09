One Toro rompe con Pagés y no retransmitirá la Feria de San Miguel

Las cámaras no estarán en la plaza de la Maestranza en la próxima Feria de San Miguel.

“Onetoro decide dejar de emitir los directos de la feria de San Miguel y feria de Otoño ante la inviabilidad que marcan las circunstancias actuales, por los siguientes motivos”. Así comienza el extenso comunicado emitido a mediodía de este lunes por la plataforma televisiva, domiciliada en Mairena del Aljarafe, que ha retransmitido en directo la mayoría de las ferias del primer circuito.

Los responsables del canal, entre los que se encuentra varios empresarios sevillanos, han justificado esta drástica decisión señalando que la programación propuesta “no ha sido suficiente para superar los 60.000 abonados”. En ese sentido, añade la nota, “el público objetivo dispuesto a pagar por este contenido, nunca llegará a generar los ingresos necesarios para cubrir las cantidades desorbitadas que se exigen, en concepto de derechos de imagen, para retransmitir una corrida en directo” apuntando directamente a la patronal taurina al afirmar que “en términos económicos, los precios que el sector pretende cobrar en concepto de derechos de imagen no se ajustan a la realidad”.

Las expectativas de la plataforma pasaban por llegar a los 200.000 suscriptores pero la lacra del pirateo ha supuesto que sólo uno de cada cuatro aficionados accedieran a las emisiones pagando la suscripción según señala la misma nota recordando que “el precio promedio de la corrida en Onetoro TV está en 1,28€”

“Las pérdidas acumuladas en menos de dos años superan los 12 millones de euros, haciendo que los inversores privados de esta compañía no estén dispuestos a seguir invirtiendo si no hay un gran acuerdo, que haga viable la continuidad del proyecto” añaden los responsables de One Toro haciendo una alarmante reflexión denunciando la que, según su juicio, sería “una falta de responsabilidad del sector. En ese sentido afirman que “los inversores tienen la sensación de estar subvencionando el sector, ya que después de haber inyectado en año y medio, de forma directa más de 20 millones de euros en derechos de imagen y más de 7 millones de euros en producción y promoción de la tauromaquia, se encuentran sin el apoyo ni la estricta exclusividad de las imágenes”.

One Toro aboga por una puesta al día del sector taurino y demanda “la unión de todos los interesados en la industria con una hoja de ruta concisa y transparente, donde la inversión privada sea previsible y sostenible. Debe dejar de convertirse en un modelo donde el inversor siempre pierde”. La plataforma asegura que se encuentra trabajando en la programación de la próxima temporada con una novedad: que los derechos de imagen “dependan directamente de la audiencia”.

“Entendemos que este modelo refleja el valor real de los derechos de imagen que se generan. En este punto queremos agradecer a los empresarios que se han reunido con nosotros y entienden que este modelo es el único viable para que la televisión del mundo de los toros sea posible. En definitiva, empresas que apuestan por que este proyecto siga siendo posible y aseguran la continuidad de los directos en la plataforma” añade el mismo comunicado agradeciendo la fidelidad de los 53.504 suscriptores actuales haciendo nuevos votos por la evolución y actualización de un sector al que se le vuelve a demandar que asuma “la realidad de las circunstancias actuales”.