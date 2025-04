El pulso de los Bomberos obliga al Ayuntamiento de Sevilla a activar el plan de emergencias

El pulso que mantienen los bomberos de Sevilla contra el Ayuntamiento ha obligado al gobierno local de José Luis Sanz a activar el plan de emergencias de la ciudad. Esto significa que es la Junta de Andalucía la administración que tomaría el mando ante una posible situación de riesgo, ya que el Ayuntamiento no puede garantizar la seguridad con los recursos que tiene actualmente. Esta decisión se toma después de que una treintena bomberos no se hayan presentado en sus puestos de trabajo tanto el miércoles como el jueves, obligando a cerrar el parque de Pino Montano.

Los bomberos se han negado a realizar horas extras, pues denuncian que tardan años en cobrar las productividades. No las desempeñan desde el 1 de abril. Pero esta medida de presión ha venido acompañada de una huelga encubierta. Han sido unos veinte los que no han ido a trabajar cuando les correspondía. Algunos de los funcionarios han alegado molestias y otros simplemente no han ido a trabajar, sin que ninguno de ellos haya presentado baja médica. Pero a elllos hay que sumarles los diez agentes que tienen que estar de guardia telefónica y tampoco se han presentado ante la ausencia de sus compañeros. Algunos ni siquiera han contestado al teléfono, mientras que otros han comunicado que no iban a trabajar.

Ante la falta de efectivos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Sevilla, motivada por ausencias no previstas en la plantilla de guardia, el Ayuntamiento se ha visto obligado a activar el plan de emergencias en su fase 1. Esta situación llega a mermar la dotación mínima operativa hasta el 50%, por lo que es necesario que se tome esta decisión, "ante la manifiesta falta de capacidad de este servicio para atender las emergencias que se produzcan", según reza en la comunicación que el propio jefe del servicio ha trasladado a los bomberos.

Con este plan activado, es la Junta de Andalucía la que toma el control de la situación ante una posible emergencia. La administración andaluza puede ahora tirar de otros recursos, como bomberos de otros departamentos (como la Diputación Provincial de Sevilla) o incluso solicitar que se movilice la Unidad Militar de Emergencias (UME) para poder dar respuesta a los incendios, siniestros o cualquier otra circunstancia imprevista en la que sea necesaria la presencia de los bomberos.

Hace unos días, el Sindicato Andaluz de Bomberos apuntó que habían dejado de hacer horas extraordinarias y pedían la equiparación de las condiciones laborales en fiestas primaverales a otros colectivos municipales, el cumplimiento de un calendario de pagos (que les adeudan desde octubre) y el exceso de jornada en Semana Santa y Feria, que disfrutan el resto de empleados del Ayuntamiento.

El portavoz del grupo municipal Con Podemos-Izquierda Unida, Ismael Sánchez, ha mostrado su apoyo a las reivindicaciones de los bomberos y ha criticado duramente la actitud del Gobierno municipal, que "ha permitido que lleguemos a una situación de colapso en un servicio esencial", mientras que el alcalde, José Luis Sanz, ha subrayado "la inversión de 15 millones de euros para nuevos parques de bomberos o mejoras en los ya existentes" y ha añadido que en "los casi dos años que llevamos, es imposible que solucionemos el abandono al que se tenía sometido el colectivo".

Durante una visita al Parque de Bomberos de Pino Montano, que está cerrado, Sánchez ha afirmado que "este cierre no solo es un símbolo del deterioro del servicio, es un aviso claro: el barrio está en peligro, y también lo está el conjunto de la ciudad si no se toman medidas urgentes", como subraya la formación en una nota de prensa.

El portavoz municipal de la coalición de izquierdas ha recordado que la plantilla "lleva meses denunciando la falta de personal, la ausencia de reposiciones y el incumplimiento reiterado de los acuerdos firmados". "Lo que está haciendo el alcalde es irresponsable. No se puede gestionar la seguridad de la ciudadanía con parches, ni de espaldas a quienes se juegan la vida cada día para protegernos", ha asegurado.

El concejal ha concluido advirtiendo de que su grupo llevará esta situación a la próxima Comisión de Control y seguirá acompañando a la plantilla "hasta que el Ayuntamiento deje de mirar hacia otro lado y asuma su responsabilidad".

Por su parte, el alcalde ha manifestado que entiende que ahora, cuando llega la Semana Santa o la Feria, "nos acordamos todos de las reivindicaciones que llevamos años haciendo. Pero creo que el colectivo de bomberos es uno de los primeros del que nos hemos acordado cuando llegamos al Ayuntamiento".

Al respecto, Sanz ha señalado que este año se van a licitar 15 millones de euros para nuevos parques de bomberos o mejoras y que "fue nuestra la iniciativa de sentarnos con ellos para empezar a mejorar sus condiciones laborales", tal como ha expresado en un audio remitido a Europa Press.

"En casi dos años que llevamos es imposible que solucionemos los años de abandono al que se tenía sometido el colectivo. Creo que todas las reivindicaciones que hacen son justas, pero en este tiempo es imposible conseguirlo todo", ha indicado el regidor, al tiempo que ha apelado a la responsabilidad y profesionalidad "de los que en el día a día, con su trabajo y con su esfuerzo, consigue que esta ciudad sea mucho más segura".

Ello, ha abundado Sanz, pensando en "su vocación de servicio público y la complejidad que siempre tiene la organización de nuestras Fiestas de Primavera". "Insisto, seguramente tendrán razón en muchas de las reivindicaciones que hacen, pero hacía muchos años que no llegaba un gobierno que desde el primer momento se acordara de las condiciones indignas en las que estaban trabajando los bomberos en los parques de bomberos".