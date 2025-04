Viernes de Dolores en Sevilla 2025: diferentes atractivos en cada una de las cofradías que realizarán estación de penitencia

Sevilla/La espera alcanza su punto y final y la ciudad despierta del letargo de todo un año. El Viernes de Dolores se convierte en la jornada de los primeros reencuentros, de los barrios vestidos de fiesta, del centro presto y dispuesto con sus galas más especiales ante la fiesta mayor de Sevilla. Los primeros nazarenos se echan a las calles en diferentes puntos de la geografía local para acompañar a sus cofradías en el aldabonazo definitivo de una vida renovada.

Además, cada año, esta jornada y la del Sábado de Pasión se configuran como auténticos núcleos de “peregrinación” cofradiera, porque nadie quiere perderse el crecimiento de estas hermandades y cómo en el arraigo de sus contextos sociales y culturales hallamos manifestaciones religiosas verdaderamente auténticas.

Son seis las cofradías que realizan estación de penitencia en esta jornada, la mayoría de ellas entroncan directamente con sus barrios, de quienes incluso toman su nombre, como por ejemplo Pino Montano (al norte) o Bellavista (al sur). En Heliópolis procesiona la Misión, en Triana Pasión y Muerte y en el corazón del casco antiguo La Corona, que celebra 25 años de su fundación. De las capas al ruán, del silencio al bullicio: todo un cosmos cofradiero imprescindible.

Además, el Viernes de Dolores nos arroja la principal novedad de toda esta Semana Santa: la primera estación de penitencia de Bendición y Esperanza como hermandad de penitencia. El Polígono Sur, por primera vez, se viste de nazarenos verdes y blancos, cumpliendo así el sueño tras años de trabajo. Visitará la parroquia de Santa Genoveva con su único paso, el Señor de la Bendición en el Santo Encuentro y la Virgen de la Esperanza.

Itinerario de las procesiones del Viernes de Dolores

La Corona cumple XXV años de su fundación / Juan Carlos Vázquez

Pino Montano. Partirá a las 17:45 horas y volverá a su templo a las 2:15 de la madrugada. Recorrerá: Tapiceros, plaza Ramón Rueda, Sembradores, Estrella Antares, Estrella Sirio, Estrella Agena, Estrella Canopus, Camino de los Toros, parque Sierra Norte, parque Sierra de Aroche, Corral del Agua, Corral de la Encarnación, Corral del Acabose, Corral de los Barquilleros, Travesía de Consolación, Mar Egeo, Camino de los Toros, Viñadores, Cerrajeros, Impresores, Soladores, Ferrallistas, Esparteros, Charolistas, Alfareros y entrada.

Bellavista. El cortejo saldrá a las 18:30 horas y regresará al templo a las 1:30 de la madrugada. Su recorrido discurrirá por: Altares, Soria, Plaza Fernando VI, Logroño, Palencia, Jazmín, Ávila, Asencio y Toledo, Almirante Argandoña, Magnolia, Santa Margarita, Alonso Mingo, plaza del Retiro, Pamplona, Guadalajara, Enamorados, Caldereros, Vigo, Plaza de las Cadenas, Espejos, Almenas, plaza del Retiro, Alcuceros, Rosas, Guadalajara y Altares.

La Misión. La procesión comenzará a las 18:15 horas y regresará a la 1:00 de la madrugada. Su itinerario será: Avenida Padre García Tejero, San Antonio María Claret, Padre Mediavilla, Periodista Ramón Resa, Páez de Rivera, avenida de la Palmera, Cardenal Illundain, Avenida Manuel Siurot, Hospital Virgen del Rocío, Torcuato Luca de Tena, avenida de la Palmera, Monzón, Fotógrafo Antonio del Junco, avenida Reina Mercedes, Glorieta Alcalde Parias Merry, Teba, Ensanche, avenida Padre García Tejero, Nicaragua, Tajo, Panamá, Ebro, Uruguay y Avenida Padre García Tejero.

La Corona. La procesión dará comienzo a las 19:45 horas y finalizará a las 23:45 horas. Recorrerá: Puerta del Perdón, Alemanes (grada Catedral), Cardenal Carlos Amigo, Placentines, Francos, Chapineros, Álvarez Quintero, Entre Cárceles, Francisco Bruna, plaza de San Francisco, Granada, plaza Nueva (andén del Ayuntamiento), Fernández y González, García de Vinuesa, Puerta del Arenal, Arfe, Real de la Carretería, Rodo, Dos de Mayo, Arco del Postigo, Almirantazgo, Fray Ceferino González, plaza del Triunfo, Joaquín Romero Murube, plaza de La Alianza, Rodrigo Caro, Mateos Gago, plaza Virgen de los Reyes, Alemanes (grada Catedral) y Puerta del Perdón.

Pasión y Muerte. El cortejo saldrá a las 20:00 horas y regresará a las 00:30 horas. Su recorrido transcurrirá por: Condes de Bustillo, Evangelista, Prosperidad, Trabajo, Febo, Evangelista, Pagés del Corro, Victoria, Rodrigo de Triana, Plazuela de Señora Santa Ana, Párroco Don Eugenio, Pureza, Fabié, Rodrigo de Triana, San Jacinto y Condes de Bustillo.

Bendición y Esperanza (Polígono Sur). La cofradía iniciará su recorrido a las 17:00 horas y concluirá a las 2:00 de la madrugada, transitando por: C. Padre José Sebastián Bandarán, Gta. Esperanza Vélez Lamadrid, C. Luis Ortiz Muñoz, C. Madre de Cristo, Av. las Letanías, Ronda Ntra. Sra. de la Oliva, C. Getsemaní, Barriada Ntra. Sra. de la Oliva, Unión la Oliva, C. Amaranto, C. Nenúfar, C. Poeta Manuel Benítez Carrasco, Parque José Celestino Mutis, C. Alfonso Lasso de la Vega, C. Sierra de la Grana, C. Lora del Río, C. Osuna, Calle Almte. Topete, C. Ramírez de Bustamante, Av. los Teatinos, Parroquia de Santa Genoveva, C. Romero de Torres, Av. los Teatinos, C. Serrano y Ortega, Calle Almte. Topete, C. Párroco Antonio González Abato, C. Victoria Domínguez Cerrato, C. Bendición y Esperanza, C. Padre José Sebastián Bandarán y Parroquia de Jesús Obrero.

Música y bandas del Viernes de Dolores

La música es un elemento imprescindible en esta jornada, puesto que cada una de las cofradías nos ofrece diversos géneros y modos de comprender los acompañamientos musicales, desde las agrupaciones hasta el más rotundo silencio de Triana o el Sagrario.

La Misión. Cruz de Guía: Columna y Azotes (Las Cigarreras). Paso: Nuestra Señora de la Victoria (Las Cigarreras).

Bellavista. Cristo: AM Nuestro Padre Jesús de la Redención. Virgen: Santa Ana (Dos Hermanas).

La Corona. Cristo: Capilla Musical Ntra. Sra. de la Victoria.

Pino Montano. Cruz de Guía: Centuria Romana Macarena (Juvenil). Cristo: AM Nuestra Señora de la Encarnación. Virgen: BM La Puebla del Río.

Pasión y Muerte. Cristo: Capilla Musical Gólgota.

Bendición y Esperanza. Cruz de Guía: Ntro. Padre Jesús Nazareno. Cristo: Agrupación Musical Santa María de la Esperanza - Fraternitas.

Las iglesias del Viernes de Dolores en Sevilla

Salvo excepciones, las iglesias del Viernes de Dolores corresponden a una renovada concepción de las arquitecturas religiosas en la ciudad, acordes a la expansión poblacional y a la necesidad de atender pastoralmente núcleos urbanos muy numerosos. Son templos, generalmente, de reciente creación, como ocurre con las del Sábado de Pasión, de líneas vanguardistas y funcionales.

Son los casos de la parroquia de San Isidro Labrador, en Pino Montano, o la de Jesús Obrero, en el Polígono Sur. Desde San Juan Bosco volverá a salir Pasión y Muerte, en Triana, aunque su sede canónica es la parroquia del Buen Aire, cuyo estrechísimo y bajo marco impide una salida normal de un cortejo y de un paso procesional. En la inmensa parroquia de San Antonio María Claret tiene su sede La Misión, que comparte espacio con el colegio donde se han forjado tantos niños y tantos nazarenos.

Desde una carpa volverá a salir Bellavista a la espera de que se inicien las obras de apertura de una puerta lateral en el Sagrado Corazón, su sede actual, tras el derribo de su antiguo templo. Todo indica que en 2026 se producirá tan ansiada salida. Por último, desde una de las parroquias más antiguas de Sevilla, contrapunto a todo lo indicado, sale La Corona, si bien el cortejo comenzará su estación por la Puerta del Patio de los Naranjos y las gradas de la calle Alemanes.

¿Dónde ver los pasos el Viernes de Dolores?

No resulta sencillo trazar un 'itinerario' particular para poder ver todas las cofradías del día. Hay cofrades que optan por moverse en una sola zona, como Pino Montano o el centro, y otros que procuran recorrer la ciudad de cabo a rabo para no perder detalle. Hasta quince kilómetros separan, por ejemplo, Pino Montano de Bellavista, por lo que será esencial disponer de vehículo propio o trazar bien los horarios de los autobuses públicos.

Indudablemente, una manera especial de comenzar el día es en los barrios, que se vuelcan de manera sincera y entregada para con sus cofradías. La noticia estará en el Polígono Sur, que vivirá con especial intensidad la salida de su cofradía por primera vez como hermandad de penitencia. Aunque el público se concentrará en el Tiro de Línea, merecerá la pena acompañarla en el contexto de su día a día y con sus vecinos.

Caso similar con Pino Montano en sus primeros metros o ya de madrugada (cada vez más numerosa y con más predicamento) o Bellavista, que además presenta la novedad de la restauración del Señor de la Salud y Remedios.

Para quienes optan por el centro, la Corona por el entorno del Salvador siempre es una opción recomendable y en Triana, la Plazuela de Santa Ana enmudece y calla para contemplar el paso de inmenso crucificado de Pasión y Muerte, una cita imprescindible, aunque la calle Fabie cada año gana más adeptos.