La borrasca Nuria inunda la iglesia de San Benito: "Es la segunda vez que se inunda la iglesia en diez días"

El paso de la borrasca Nuria ha dejado inundada la iglesia de San benito de la sevillana calle Luis Montoto. Es la segunda vez en apenas diez días que el templo nervionense se ha anegado y el propio párroco de la iglesia se mostraba enfadado con la situación.

Varios son los fieles que han prestado su ayuda para intentar expulsar el agua del templo con escobas y fregonas.

El párroco de San Benito, José Antonio Mayo, ha declarado a Diario de Sevilla que no es la primera vez que sucede. "Es la segunda vez en apenas diez días que se inunda la iglesia. Es por culpa de las jacarandas que hay en Luis Montoto, que sueltan muchas ramas y hojas y se atascan los husillos. Además, hay otro problema de déficit de husillo en toda la calle. No hay ninguno desde la esquina de la residencia de Luis de Montoto hasta la puerta de la iglesia. Se lo hemos dicho multitud de veces al Ayuntamiento y dicen que no se pueden poner más. No tiene sentido"

Además, el párroco mostraba su indignación por la falta de limpieza en la zona. "Ayer mismo estuvimos limpiando la zona ajardinada del lateral de la iglesia, pero el Ayuntamiento lleva sin limpiar la calle por lo menos tres días", finalizaba.