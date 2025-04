La UE no le aplica a los productos de EEUU un arancel medio del 39%. Muy lejos de eso, el dato que aporta al Organización Mundial de Comercio (OCM) es del 2,7%. Trump cuenta no sólo al arancel, sino el IVA y otras barreras no monetarias. De hecho, basta con dividir el montante del déficit comercial de EEUU con la UE y dividirlo por el total de las exportaciones a Norteamérica, y multiplicarlo por 100, para obtener una cifra tan burda.