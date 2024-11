La Empresa Pagés demanda a One Toro por incumplimiento de contrato

“Lo cierto es que no dieron la Feria de San Miguel, que la tenían firmada y contratada, después de enviarnos una comunicación. Eso tiene que tener sus consecuencias lógicas…” Es un fragmento de la extensa entrevista publicada el pasado sábado por Diario de Sevilla en la que, de una u otra forma, el empresario de la plaza de la Maestranza daba pistas de lo que estaba al caer. Resumiendo: Pagés ha demandado a One Toro por incumplimiento unilateral de contrato al no televisar la plataforma el ciclo septembrino, “tal y como estaba recogido en el contrato firmado por ambas partes” según apostilla la propia empresa en un escueto comunicado emitido este miércoles.

“Pagés estima que, además de privar a los aficionados de la retransmisión de estos festejos, One Toro causó un perjuicio económico a la empresa de la plaza de toros de Sevilla, razón por la que ha decidido llevar a la plataforma a los tribunales” ha señalado la propia empresa en el mismo comunicado.

El abogado de Pagés, Joaquín Moeckel, ha detallado a este periódico los detalles de la demanda y la génesis de un contrato suscrito en febrero de 2023 con la empresa, domiciliada entonces el estado norteamericano de Delaware, One Toro LLC, representada por el empresario alemán Moritz Roever. “Ese contrato era por tres temporadas, de 2023 hasta 2025” ha relatado el letrado sevillano. “La de 2023 transcurrió sin ninguna incidencia en el pago de las retransmisiones tanto en los festejos celebrados en abril como en los de San Miguel” ha explicado Moeckel señalando que “en 2024 tampoco hubo ningún inconveniente en la Feria de Abril". Las curvas iban a llegar a la vuelta del verano. “Cuando llegó la Feria de San Miguel recibimos, motu propio de ellos, un comunicado en el que referían que no iban a retransmitir los festejos previstos”, añade el abogado de la empresa Pagés.

“Entendimos que era una decisión unilateral y los requerimos en su momento para que cumplieran el contrato en sus términos; les hemos dado un tiempo para su cumplimiento y hemos decidido presentar una demanda contra estos señores en el juzgado de primera instancia número 27 de Sevilla el pasado 16 de octubre con el número de registro 57695/2024” ha detallado Moeckel. “Reclamamos el incumplimiento del contrato, que ya estaba previsto: tendrían que pagar lo mismo que no se ha percibido por no retransmitir” añade el abogado baratillero.

En cualquier caso, Joaquín Moeckel descarta que esta demanda pueda enturbiar o condicionar una reconducción de las negociaciones entre One Toro TV y la propia empresa Pagés de cara a la retransmisión de la temporada 2025 en la plaza de la Maestranza que ahora permanece pendiente de una conversación entre ambas partes para revisar los términos del primer acuerdo. El actual CEO de One Toro, el empresario sevillano Matías de la Puerta, denunció en su momento la propia economía del mundo del toro haciendo un llamamiento a todos los sectores profesionales para adaptarse al reparto de un pastel cada vez más exiguo. Se trata de un escenario que a tenor de la misma entrevista publicada por Diario de Sevilla contaría con la comprensión del propio Ramón Valencia que, en cualquier caso, advirtió de las dificultades para aplicar ese nuevo modelo empresarial en cosos como Sevilla y Madrid que, con Rafael García Garrido a la cabeza de Plaza 1, fueron claves en la puesta en marcha de One Toro después de soltar amarras con Movistar Plus.