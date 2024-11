Ramón Valencia: "Esperamos contar con un año de prórroga en la revisión del contrato con la Maestranza"

En la empresa Pagés ya ha empezado la temporada 2025. Los últimos repasos a las ganaderías a lidiar han sido el primer paso antes de entablar las definitivas conversaciones con los toreros pero, más allá de la rutina, en el horizonte se recorta la revisión del contrato que le vincula con la Real Maestranza desde 1932 y el asunto candente de la televisión.

Pregunta.Ha concluido una temporada que, en su inicio, fue publicitada hablando del trono de Sevilla. Hay quien dice, medio en broma o medio en serio, que ese trono ha sido para Pagés a tenor de las entradas registradas.

Respuesta.El trono ha sido de todos, también de la afición. Afortunadamente vivimos una gran feria, una gran temporada si contemplamos el buen remate de San Miguel. Si la empresa triunfa, lo hace todo el mundo. Nos hemos beneficiado todos.

P.No sé si podemos hablar de una consolidación pos covid: desde el modelo de temporada, pasando por las entradas registradas, el tipo de clientela…

R.Abril y mayo han sido importantes y ya lo habían sido antes del covid pero sí es cierto que se ha potenciado mucho San Miguel y hemos sido capaces de confeccionar unos carteles rematados que nos permiten redondear la temporada con la fuerza que está teniendo esa feria. Ahora quiere venir todo el mundo y antes nos costaba mucho trabajo. Un fin de temporada así nos viene bien a todos y eso va consolidándose poco a poco.

P.Este panorama se dibuja en vísperas de una temporada, la de 2025, en la que se abordará la revisión del histórico contrato con la Real Maestranza.

R.Eso está así fijado, en 2025, pero posiblemente se aborde en 2026 porque en 2020 no hubo temporada por la pandemia y deberíamos considerar que hay una prórroga de un año más o menos automática. Ciertamente el contrato tiene fecha.

P.En cualquier caso, será un proceso ya abierto. ¿Hay ya conversaciones para renovar la concesión?

R.La Real Maestranza y la empresa están dispuestas a lo que pueda surgir. Pero eso Dios dirá.

P.¿Mirando al centenario de Pagés?

R.El centenario o más. Yo ya tengo una edad pero me encuentro fuerte y todavía funciono. Pero ahí está Ramón como continuación, sea aquí o donde sea. El mundo del toro es nuestra vida.

P.El rostro de Ramón Valencia Canorea es cada vez más reconocible en la fachada de Pagés.

R.Sin duda. Es mi hijo y no tengo nada más que alabar lo que está haciendo pero es que le está gustando mucho el campo, lo que rodea las corridas. No es que esté sino que participa mucho y desde que se ha incorporado sus opiniones las tengo muy en cuenta. Él manda también.

P.Hay un nombre que planea en las conversaciones de todos los aficionados: es el de Morante de la Puebla

R.Mi hijo, precisamente, ha estado hace poco con él en Golegâ, una ciudad de Portugal en un tema ecuestre. Lo encontró bien y va mejorando pero todo tiene que ir poco a poco. En las conversaciones que he mantenido con él y su apoderado ha mostrado grandes esperanzas de estar en la próxima temporada. No digo que sea tan prolífera como en los últimos años pero estimo que estará activo.

P.Entonces habrá arroz con pato…

R.De una forma u otra tiene que haberlo…

P.Otra de las comidillas más recientes es el asunto de la televisión. Pero llama la atención que las dos empresas –Pagés y Plaza 1 en Madrid- que propiciaron la puesta en marcha de One Toro hayan sido las primeras en romper con ellos.

R.No lo catalogaría como una ruptura. Lo cierto es que no dieron la Feria de San Miguel, que la tenían firmada y contratada, después de enviarnos una comunicación. Eso tiene que tener sus consecuencias lógicas. ¿Qué se van a abrir conversaciones para años siguientes? Que yo sepa sí. Ellos pretenden hacer algo parecido, retomar el tema… Sé que se han reunido con el resto de los sectores –toreros, ganaderos, subalternos- y ellos quieren plantear otra filosofía, otro planteamiento empresarial. Cuando llegue el momento, que no tardará mucho, tendremos que analizarlo. Ahí tendremos que ajustarnos todos si es que cabe esa posición.

P.Matías de la Puerta, CEO de One Toro, hablaba de un reparto imposible del pastel…

R.¿Un reparto? Yo sé que todo el mundo tiene que amoldarse. De eso soy consciente pero la figura que ellos están planteando no cabe en plazas como Sevilla o Madrid. No digo que esa filosofía pueda tener sentido en otras plazas pero aquí va a ser complejo y complicado. El ánimo es buscarle una solución. ¿Cuál va a ser? Ahora mismo lo desconozco…

P.Pero la idea es que hay televisión en Sevilla en 2025…

R.¿Por qué no? La televisión ayuda a todo el toreo. El dinero que entre habrá que repartirlo de una forma o de otra pero ayuda a todo el mundo. Tenemos que trabajar para que eso sea posible.

P.Sin ese dinero las aspiraciones económicas de las primeras figuras tendrían que ser ajustadas…

R.Pero es que eso tiene que ser así. Los números están claros y estos señores han demostrado que no salen. Yo soy empresario en otros sectores y los números tienen que salirle a todo el mundo, eso es evidente. Habrá que buscar la fórmula. Con buena intención se logrará.

P.En la calle ya se le quiere poner nombre y caras al cartel de Resurrección. En Pagés siempre se ha presumido de escuchar la calle en ese aspecto…

R.Siempre. La gente lanza mensajes de este, el otro… De esos cinco nombres que puedes tener en la palma de la mano tienen que salir tres.

P.El año pasado se complicaron las cosas por ese veto que todos conocemos. No sé si obligó a recomponer un poco los planes…

R.Esta empresa no recompuso absolutamente nada. Podríamos hablar del número uno, del dos… pero no quiero ponerle un orden a los toreros. Yo tengo que escuchar a todo el mundo. Pero yo no hablaría de un veto. En el mundo del toro han pasado estas cosas toda la vida, que uno no quiere torear con otro en un determinado momento… Eso siempre ha existido.

P.¿Habrá solución?

R.Debe de haberla. La empresa hace todo lo posible por que esas diferencias no existan. Ya llegará el momento. Le queda poco.

P.Hay que hablar del planteamiento de temporada: ya se ha hablado de ampliar el ciclo continuado con la celebración de una novillada el lunes 28 de abril. ¿Podría ser un buen momento para la presentación de Marco Pérez como novillero con picadores?

R.Aún no lo sé. Pero sí he hablado con su apoderado y la intención que tienen es venir antes de que tome la alternativa. Habrá que buscarle un momento que tenga su relevancia y en el que esté agusto. ¿Podría ser esa fecha u otra? Aún no lo puedo saber pero la voluntad de la empresa es que venga.

P.¿Alternando con Javier Zulueta? Ha caído de pie en Sevilla y lo apodera la empresa.

R.Es un torero de la ciudad, con mucho gusto. Aún tiene que rodar y mejorar su espada. Es una posibilidad clara, efectivamente. Para darle caché a esa novillada, si está Marco, Javier puede decir mucho también.

P.Javier ha hecho una temporada muy positiva en su aterrizaje en el escalafón de novilleros con picadores. ¿Se contempla la alternativa a corto plazo?

R.Entiendo que si la tomara en 2025 sería al final. Mi hijo y yo lo tenemos claro en ese aspecto y el torero también. Aún tiene que rodar este año pero si las cosas fueran medianamente bien San Miguel podría ser una buena fecha. Va progresando, afianzándose y se seguirá consolidando el próximo año.

P.Hablando de novilladas, el ciclo de festejos picados de 2024 ha dejado un regusto amargo…

R.Pero ha sido un tema del ganado. Aquí han venido los mejores novilleros del escalafón. Han fallado las novilladas pero la de Julio de la Puerta, que fue buena, se fue un poquito con las orejas colgando. El resto no ha funcionado. Teníamos mucha ilusión con la de Talavante pero tampoco salió bien. Las de sin caballos fueron muy buenas a nivel ganadero…

P.¿No sería posible darle un sentido competitivo a las novilladas con picadores?

R.No sé hasta qué punto sería positivo. Compiten entre ellos sin necesidad de llegar a una final. Cuando el abono no era tan encorsetado te permitía dejar huecos en blanco. Ahora sólo te permiten dejar un 5% y algún año hemos dejado un cartel vacío para los triunfadores. Pero no se puede hacer como históricamente se hacía: montando la primera y la segunda y el resto para los triunfadores, de aquí y de fuera. Eso no resulta fácil porque cuando quieres captar a uno a lo mejor tiene la novillada hecha en otro pueblo. ¿Repetir? El abono complica esas cosas.

P.Y ya que hablamos del abono… ¿La feria de San Miguel podría seguir creciendo?

R.Hemos logrado un San Miguel macizo, con tres no hay billetes que llegamos a colgar hace dos temporadas. Eso da mucha fuerza y ampliarlo un festejo o dos más… Aquí la gente de fuera tiene mucho que decir y hace muchísima falta. Empezar un miércoles o un jueves dejaría a la feria fría esos primeros días y le quitaría la fuerza que tiene. Mucha gente compra los tres festejos porque son potentes y el clima acompaña. Viene mucha gente de Francia, del Norte… Hoy por hoy sería prudente con esa ampliación pero no digo que con el tiempo no se pueda incrementar.

P.Esos espectadores que vienen de fuera superan el abono. Es la nueva clientela a cuidar.

R.Sin duda. La gente de fuera es importantísima y viene con un gran nivel taurino. Tenemos que contar con ello. Esto no es Madrid, no tenemos ese número de abonados y tenemos que jugar otras cartas.

P.Ese cambio social ha alumbrado una nueva plaza, otras pautas de comportamiento.

R.Pero podemos distinguir entre el público de abril y el de San Miguel que es menos festero. En la Feria la gente puede venir más alegre… Ese cambio es un hecho.

P.En los últimos meses se viene hablando de un nuevo reglamento taurino para Andalucía. ¿Qué espera la patronal taurina de ese texto?

R.Hemos pedido algunas cosas que creo que son bastante sensatas como en el tema de la devolución de entradas con el tiempo que tiene el espectador y el que no tiene la empresa. Hace algunos años no podía venir Manzanares y se anunció con un mes de anticipación. El abonado tenía derecho a la devolución hasta una hora antes del comienzo del festejo. Eso no encaja. Esos tiempos se han repartido mejor. El abonado puede tener cuatro días para devolver la localidad y el resto de días tienen que ser a disposición del empresario. Al final los que devuelven la localidad una hora antes son los que especulan, los reventas… No tiene sentido que un señor de Carmona llegue una hora antes a devolver la localidad si ha tenido quince días por delante.

P.Esto está aquí ya otra vez…

R.El campo lo tenemos prácticamente visto a falta de repasar Alcurrucén y Victoriano del Río. Viene la de Fuente Ymbro y también lo de Juan Pedro Domecq. Esto está empezando de nuevo y pronto empezaremos a hablar con los apoderados. Hay afición, ganas de toros y dejar un San Miguel potente deja un ambiente muy bueno.