Los vecinos del Polígono Sur de Sevilla piden la destitución del comisionado

Los vecinos del Polígono Sur pidieron este viernes la dimisión del comisionado, Jaime Bretón, por no encontrar una solución al problema de los autobuses urbanos en el barrio. Los autobuses de Tussam dejaron de entrar de nuevo en las Tres Mil Viviendas el fin de semana del 29 y el 30 de marzo, debido a que se estaban celebrando carreras ilegales de motos y quads en la calle Padre Sebastián Bandarán. Esto obligó a suspender el tránsito de las líneas 31 y 32 por el interior del Polígono Sur. "Así se dejaba sin autobús a 10.000 familias y cinco barrios", criticó en un comunicado la plataforma Nosotros También Somos Sevilla, una entidad que engloba a numerosas asociaciones y colectivos del barrio.

El problema de la falta de transporte público en la zona no es nuevo. Recuerdan los vecinos que la línea 30 modificó y suspendió el recorrido por Las Letanías y Martínez Montañés el pasado 20 de enero. Desde el 6 de febrero, las líneas 31 y 32 también dejaron de realizar su recorrido habitual. El motivo era la falta de seguridad de los conductores tras varios apedreamientos contra los autobuses y disparos de balines. "Esta acumulación de restricciones ha dejado a miles de vecinos sin alternativas de movilidad, afectando especialmente a personas mayores, trabajadoras y estudiantes, e incrementando aún más el aislamiento del Polígono Sur", exponen los afectados.

"Ante la situación de inseguridad de no saber si podremos ejercer nuestro derecho a disponer de un transporte público como cualquier persona de Sevilla", explican, decidieron concentrarse el lunes 31 de marzo en la puerta de la oficina del Comisionado, con el que pidieron hablar. "Se nos dijo que no estaba, que ya nos avisarían cuándo podía recibirnos. Más tarde, nos comunicaron que hablaría con nosotros el jueves 3, a las diez de la mañana, tres días después", relatan los residentes.

En la reunión, "lejos de encontrar una actitud de escucha y respeto, su actitud ha sido un tanto grosera, respondiendo a gritos, que aquello 'no era una asamblea de la facultad de Derecho, al preguntarle por qué pedía que solo entrásemos dos personas". "Efectivamente, no era una asamblea de nada, se trataba de un conjunto de personas, vecinas del Polígono Sur, que estamos siendo privadas de muchos derechos fundamentales, entre otros, el derecho de respeto que todo funcionario público debe tener con los ciudadanos que él debe servir. No sabemos si esta asignatura se cursa en la facultad de Derecho", continúa la nota de la plataforma.

Después del primer encontronazo, "todo ha sido culpar a los demás: al comité de empresa de Tussam, especialmente a CCOO, a la Policía Nacional, a la Delegación del Gobierno, a la izquierda, a los conductores, a nosotros que compartimos el derecho a la seguridad de todos los trabajadores", lamentan los vecinos. "Como respuesta, nos ha enseñado una propuesta con un nuevo recorrido que deja medio Polígono Sur sin autobús".

Por ello, la plataforma Nosotros También Somos Sevilla pide la destitución inmediata del Comisionado para el Polígono Sur, "no por la falta de respeto que nos ha mostrado, lo que sería suficiente para ello, sino porque es un cargo inútil que no sirve para nada". También solicita una reunión con el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y con Tussam, "para buscar soluciones a los problemas que tenemos". Igualmente, los vecinos anunciaron que habrá movilizaciones para que se garanticen sus derechos.

El concejal de IU en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, exigió este viernes la dimisión inmediata del Comisionado para el Polígono Sur, Jaime Bretón, tras su "lamentable comportamiento". Según IU, lo que debía ser una reunión de escucha y búsqueda de soluciones para restablecer un servicio esencial de transporte público, se convirtió en una "demostración de prepotencia y desprecio" hacia los vecinos del Polígono Sur. El señor Bretón "no sólo impidió la entrada a la mayoría de las personas allí presentes, pese a tener cita, permitiendo solo el acceso a dos vecinas, sino que mantuvo un tono altivo, grosero y despectivo, llegando a decir que aquello no era una asamblea de la Facultad de Derecho”, cuando se le preguntaba por qué limitaba el acceso a la reunión, afirma Sánchez.

La versión del comisionado

Por su parte, el comisionado, Jaime Bretón, defendió que ha mantenido varias reuniones con responsables municipales, de Tussam y de la Policía, para tratar de solucionar el problema de los autobuses. Incluso su equipo ha hablado con algunas de las familias del barrio, de las que se sospecha que algunos de sus miembros son los que están apedreando o disparando balines a los vehículos de Tussam, para hacerles llegar el problema que están causando y el daño al resto de vecinos. A pesar de ello, ayer volvieron a romper dos lunas de un autobús a pedradas.

Bretón explicó que el lunes, los miembros de la plataforma Nosotros También Somos Sevilla exigieron que les diera cita para el martes. Ante esas exigencias, él decidió emplazarlos al jueves y sólo a dos personas, porque "una reunión con veinte personas para que las veinte digan lo mismo" no es operativa. "Les dije que eso no era una asamblea de Derecho ni Vista Alegre, es cierto. Al final me reuní con tres, una más de las que les pedí. Y les expliqué todo lo que hemos hecho para intentar solucionar el problema y que no puedo hacer nada más", apuntó Bretón.

Cuando el Ayuntamiento decidió suspender el paso de autobuses por algunos puntos del Polígono Sur, Bretón mantuvo dos reuniones: una primera con el comité de empresa de Tussam, el gerente de la compañía y el delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel; y otra con la Policía Local, la Policía Nacional y de nuevo el gerente de Tussam. Así se consiguió restablecer el servicio, pero hubo nuevos apedreamientos. Entonces mantuvo una nueva reunión con Tussam y la Policía Local, y después llamó al subdelegado del Gobierno para pedirle más implicación de la Policía Nacional.

"A partir de ahí hay policías de paisano en los autobuses y coches que escoltan a los autobuses, pero no pueden un patrullero por cada autobús. Además, hemos hablado con algunas familias para intentar que no se tiren piedras", apunta Bretón, que incluso ha diseñado junto al gerente de Tussam un itinerario alternativo para las líneas afectadas, que eviten el paso por el punto más conflictivo, que es el colegio Andalucía y su entorno. Pero sigue habiendo problemas. "No puedo hacer más, ya son decisiones que tienen que tomar la administración y no yo", concluyó Bretón.