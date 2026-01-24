La victoria del Sevilla Fútbol Club frente al Athletic Club ha servido como homenaje póstumo al recientemente fallecido Fernando Huerta, aficionado que perdió trágicamente la vida en el accidente de Rodalies el pasado martes. Los hinchas blanquirrojos han atendido a Diario de Sevilla al término del encuentro, mostrando su alegría por el resultado obtenido y dedicándole la victoria a un sevillista que, desde el Tercer Anillo, habrá disfrutado del fútbol desplegado por los suyos.