Así jugaron los futbolistas del Sevilla ante el Mallorca

Estrepitoso el hundimiento del Sevilla en la segunda parte en el Mallorca Son Moix. Si el equipo es ya el más goleado de la categoría (37) es por algo: no hay manera de que llegue la solidez con las marcas al hombre que ordena Matías Almeyda. Sin la veteranía y la rudeza de Azpilicueta y hasta Gudelj, no hay manera de que la retaguardia tenga una mínima solidez.

Vlachodimos Su agilidad y reflejos apareció ante Muriqi, pero no tiene capa de superhéroe, es humano.

Juanlu Empezó bullicioso y ganándole el pulso a Mojica, pero se diluyó pronto.

José Ángel Lo único que hizo bien fue salvar un gol ante Muriqi.

Fabio Cardoso Un perrito de presa con el que jugueteó Muriqi.

Kike Salas No termina de coger esa chispa en las piernas que le haga ganar cruces o anticiparse.

Suazo Tampoco es el jugador de antes de sus problemas de sóleo. Muy impreciso a balón parado también.

Batista Mendy Buena primera parte, de ganar disputas y dar fluidez, pero que no tuvo continuidad luego.

Agoumé Cuando enfrente está Samu Costa yendo con el cuchillo entre los dientes a todas con vigor, celebrando con los puños cada disputa ganada e irrumpiendo arriba, más fría aún resulta la figura del francés.

Peque No aprovechó los espacios que tuvo en la primera parte, aunque asistió a Maupay.

Maupay Su golazo es una buena carta de presentación.

Akor Adams Falta de calidad técnica para controles que se le fueron largos y de nuevo en fuera de juego.

Alexis Sánchez Parece cada vez más pequeño. Se le cayeron los años en esa ocasión que le saca Maffeo.

Ejuke El único cambio que sirvió de revulsivo a medias por la derecha.Sow Es la nada vestida de futbolista.

Isaac Romero En su línea de llegar tarde a las jugadas y ser amonestado.