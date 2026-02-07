Sevilla FC-Girona: Las dos peores defensas se retan

Los jugadores del Sevilla, en la última sesión antes del encuentro ante el Girona.

El Sevilla es un equipo que está acostumbrado a jugar finales en los meses de mayo o junio. Sin embargo, este mes de febrero se le presentan tres partidos con carácter de final por todo lo que hay en juego. Dos de ellos serán en el Ramón Sánchez-Pizjuán, donde este curso le está costando, pero que deberá convertirse en un fortín.

El primero llega hoy sábado ante el Girona, una cita en la que los de Matías Almeyda están obligados a reaccionar tras la debacle de Son Moix, donde el equipo acabó siendo goleado por un rival directo y se han quedado tan sólo dos puntos por encima de los puestos de descenso.

Porque ya nadie se esconde en el club y el propio Almeyda ha señalado que el objetivo esta temporada es salvar al Sevilla, pese a que el director deportivo, Antonio Cordón, insiste en que se “está generando algo muy bonito”.

El conjunto sevillista vuelve al Ramón Sánchez-Pizjuán, escenario en el que sumó en su último encuentro una victoria importante ante el Athletic Club, en el que será además el estreno de Neal Maupay en su nuevo feudo. Tras dejar su carta de presentación en Son Moix con un golazo, el delantero francés busca celebrar su primera alegría en Nervión y apunta a ser titular de nuevo.

Para esta cita tan clave, Almeyda recupera a varios elementos importantes en la zaga, como Azpilicueta y Nianzou, por quien el sevillismo cruza los dedos para que sea la última vez que este curso pase por la enfermería. Ninguno de los dos jugadores está para disputar el encuentro completo, aunque podrían tener minutos por los numerosos problemas del equipo en la defensa. También regresa Gudelj al eje de la defensa, tras perderse el partido ante el Mallorca por sanción.

Precisamente la defensa puede ser la clave del encuentro, ya que se miden cara a cara las dos peores defensas de LaLiga. El Sevilla es el equipo que más goles ha encajado en la competición, con 37 tantos, mientras que el Girona, el segundo con 36.

Alineaciones probables del Sevilla-Girona / Departamento infografía.

Los de Míchel se encuentran sólo un punto por encima de los de Nervión, un equipo que no conoció la victoria hasta la octava jornada, pero que se ha puesto las pilas y ha sumado en cuatro de los últimos cinco partidos disputados. Además, los precedentes le avalan: han ganado en sus tres últimas visitas al Ramón Sánchez-Pizjuán.

El técnico del conjunto catalán cuenta con las bajas de última hora, como la de Álex Moreno y el portero Ter Stegen, que ha vuelto a caer lesionado.

Un partido de seis puntos en el Ramón Sánchez-Pizjuán y también con el goal average en el punto de mira, que el Sevilla no debería echar por tierra tras haber logrado una victoria en el partido de ida por 0-2 en Montilivi.