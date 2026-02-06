Almeyda pide calma: "Si nos ponemos nerviosos nada bueno va a salir"

Matías Almeyda tras la goleada recibida en Son Moix el pasado lunes aseguró que el encuentro del Girona como todos los que quedan son "finales". El técnico argentino a pesar de que empieza a cuestionarse su continuidad como técnico del conjunto sevillista y explicó que desea "cumplir su contrato".

Tres recuperaciones

"Hemos recuperado tanto a César (Azpilicueta), a Nemanja (Gudelj), como a Tanguy (Nianzou)".

El rival

El partido, un partido difícil, como todos. Todas las fechas para nosotros son finales; y el partido de mañana será una final más. Sobre todo, cómo está el torneo, teniendo en cuenta el último partido. Un equipo que lo hace bien, que juega bien, que tiene buenos jugadores, que tiene un sistema claro. Y un equipo que, evidentemente, no tiene la presión que tiene este Sevilla

Oso

"Oso nunca fue titular, es un joven que yo lo dejé en la primera división, en la primera pretemporada. Hasta diciembre nadie me preguntaba por Oso. Y es verdad que jugó tres partidos, dos partidos y medio, muy buenos y después, como correspondía en mi pensamiento darle la posibilidad de la vuelta a Gabi, por un montón de circunstancias. Por experiencia, porque es un jugador de selección y porque hemos modificado el sistema, y sé que con los dos puedo contar. A veces uno programa cambios y los partidos toman otro rumbo y ahí se desvanece todo lo que uno va programando. Lo tengo en cuenta, hablo con él, sé que está para jugar y para entrar".

Libre expresión

"Yo estoy a favor de la libertad, siempre y cuando sea de corazón, porque todos estamos tras un mismo objetivo, que es salvar al Sevilla. Siempre digo y desde el primer día considero que la unión en la vida y más reflejada en el fútbol va a ser más fuerza que una división. Y es verdad que este club desde hace un tiempo está bastante dividido. No voy a ser yo el que lo descubra, porque los hechos lo avalan. Ahora yo estoy al margen de eso y yo soy de los que trata de unir, los que quisiera que estén todos juntos, y el que quisiera que ganara todos los partidos, y obvio que queremos. Entonces acepto la disconformidad y sobre todo cuando perdés 4-1 nadie te va a ir a tirar flores".

Demasiados goles encajados

Es verdad que son muchísimos goles en contra, muchos para mi gusto. Nosotros hemos ido tratando de modificar sistemas, movimientos, presiones, y vamos en esa búsqueda. Evidentemente todavía no la encontramos. Por momentos sí, por momentos no. Ahora, si hablamos de fútbol y analizamos cada gol que nos han hecho y cada acción de gol que nos han hecho, muchos de esos casos son por esas pérdidas de marca. Ahora, ¿saben el otro día de los 4 goles 3 goles de dónde fueron? Hay 3 goles que son de laterales y no hay falta de gente. Había gente; es falta de concentración.

José Ángel Carmona

"José es un jugador que está entregando todo que te deja el alma y muchas veces esa entrega es demasiado excesiva y por ahí es el tiempo este que vamos viviendo que la tranquilidad es un factor fundamental y puede jugar en las dos posiciones. José inició su carrera jugando atrás entonces no es que yo estoy descubriendo un puesto de hecho en otros partidos lo ha hecho muy bien y bueno, como todo este partido hubo errores, incluyéndome a mí. Entonces de los cuales hemos hablado hemos corregido, los mostramos los miramos, los entrenamos y vamos en esa búsqueda de mantenernos en la categoría y mantener que nos hagan menos goles y hacer más goles. Y esta es la simpleza que tiene este momento que estamos viviendo. Si nos ponemos nerviosos nada bueno va a salir"

Falta de gol

"Porque es verdad que nosotros en muchísimos partidos hemos ocasionado muchas acciones de gol. Entonces por ahí nos convertían y no convertían. Y ahí se marca la diferencia. Creo que la baja de Rubén Vargas es importante para este equipo; es de esos jugadores que tienen ese cambio de ritmo que puede marcar una diferencia. Pero así mismo sin Rubén hemos ocasionado acciones de gol"

¿Su puesto contra las cuerdas?

La verdad, si yo me detengo a pensar a ver si si se cuestiona o no, sería un débil. Yo soy un luchador. Y estaré hasta el momento que me digan. Y el momento que no sirva nada quiere decir que no soy útil al Sevilla; y no reclamaría ni dinero, no me interesa. Como entrenador solo deseo que este equipo termine que salve la categoría porque es lo que se está jugando dentro de tantos equipos y le estoy metiendo todo lo que tengo; y me esfuerzo para darle más. Después si no me da y consideran que tiene que haber otro, no soy de los que va a llorar, ni los que va a hacer un daño para que esto sea mal. Soy un nómada los 15 años; entonces hoy quiero estar acá. Quiero cumplir mi contrato. Deseo ver al Sevilla en otra situación y no todos los días o todas las veces que nos juntamos tener que dar explicaciones de un error.

¿Por qué se decantaron por un delantero en vez de un defensa?

"Todos también sabemos la parte económica del club, entonces había que elegir. Y el equipo actual, antes de que llegara Neal tiene dos delanteros. Entonces nos podemos reforzar atrás, descuidamos la parte de adelante. Si cuando Akor se fue, hicimos maravillas para que jugara un delantero. Consideramos que nos faltan goles. El equipo pasado tenía Lukebakio, y a muchos delanteros, de los cuales se fueron. Y acá se va a ganar haciendo goles, obviamente hay que cuidar estos 37 que tenemos, pero si no hacés goles, no ganás.