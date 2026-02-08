Así se tomó la decisión de suspender el Sevilla-Girona

Este fin de semana será recordado por muchos aficionados al fútbol debido a los cambios sufridos tanto en categorías profesionales como en las inferiores. Sin duda, uno de los grandes exponentes de las inclemencias meteorológicas provocadas por la borrasca Marta fue la suspensión del encuentro entre Sevilla Fútbol Club y Girona, que debía haberse disputado este pasado sábado. Las fuertes lluvias y rachas de viento que azotaban la capital hispalense en las horas previas al partido hicieron al club nervionense plantear la cancelación del duelo, algo que LaLiga no valoró en primera instancia.

En el Sevilla eran conscientes del problema que supone a aficionados de pueblos o ciudades adyacentes llegar al Ramón Sánchez-Pizjuán sin problemas, por lo que elevaron la queja a la Subdelegación del Gobierno de la capital hispalense, viendo que LaLiga no parecía por la labor de suspender el choque al no encontrarse la ciudad en alerta roja. La 'patata caliente' en la que se había convertido el choque entre blanquirrojos y gironía terminó llegando a la Junta de Andalucía, pues el organismo nacional aseguraba que debía ser el autonómico quien tomara la decisión al ser una "política de emergencia", según informaba en su momento ABC de Sevilla.

Imagen del exterior del Ramón Sánchez-Pizjuán / Antonio Pizarro

Finalmente, tras una serie de conversaciones y de buscar quién tenía la potestad para suspender el encuentro, LaLiga acató junto a Sevilla Fútbol Club y Girona la decisión de que el choque no se disputaría el sábado, pasando a ser el domingo a partir de las 16:15. Fuentes consultadas por Diario de Sevilla aseguran que la disponibilidad de todas las partes fue total, pensando en lo más conveniente para evitar catástrofes innecesarias. Pese a que la capital hispalense no está siendo uno de los puntos más castigados por las inclemencias meteorológicas, casos cercanos como Jerez o Grazalema invitan a poner cordura ante una situación complicada, en la que el fútbol pasa a un segundo plano y se vuelve a demostrar que priman más otra serie de cosas.

La lucha por la permanencia

Tras el susto y la suspensión temporal del choque, Sevilla y Girona disputarán este domingo un encuentro clave en la lucha por la permanencia. Los hispalenses llegan con un punto menos que su rival, sabiendo además que podrían colocarse con una ventaja considerable sobre el descenso de salir victoriosos. Sin embargo, la estadística no invita al optimismo, pues los gerundenses llevan tres victorias consecutivas en el Ramón Sánchez-Pizjuán, números sorprendentes para un rival que, sobre el papel, no debería ser mejor que los blanquirrojos. Matías Almeyda y sus chicos tratarán de romper esta mala racha, tratando de darle además una alegría a los aficionados presentes en el feudo nervionense.