Ya hay fecha y horario confirmados para el Sevilla-Girona aplazado

Las fuertes borrascas que azotan gran parte de España, especialmente Andalucía, en estas últimas semanas han causado mella en la vida diaria de muchas personas, y el fútbol no es una excepción. Pese a no ser la capital hispalense un foco problemático como puntos de la provincia de Cádiz, véase Grazalema o Jerez, se ha decidido suspender el encuentro que tendría que haberse disputado este domingo entre Sevilla Fútbol Cub y Girona CF correspondiente a la jornada 23 del campeonato doméstico. La insistencia tanto del Ayuntamiento como de la Subdelegación del Gobierno ha servido para que LaLiga tome una determinación que no es sencilla, aunque sí parece lógica debido al temporal.

Según ha podido saber Diario de Sevilla, el choque se disputará este mismo domingo 8 de febrero a partir de las 16:15, coincidiendo con el choque que enfrentará a Athletic Club de Bilbao y Levante UD en el Nuevo San Mamés. Esta medida busca ofrecer una solución rápida y lógica para que ninguno de los dos equipos tengan que hacer encaje de bolillos para encontrarle una nueva fecha al encuentro, amén de los aficionados desplazados a Sevilla para vivir el encuentro, especialmente los del cuadro gironí. Pese a no estar confirmado por LaLiga a través de sus canales oficiales, fuentes cercanas a ambos clubes han asegurado a este periódico que esta fecha ha sido la propuesta más efectiva y que todas las partes han estado de acuerdo para que así sea.

El Ramón Sánchez-Pizjuán / Antonio Pizarro

Una jornada marcada por la borrasca Marta

El recuerdo de la DANA es innegable en una jornada que no llega a ser más trágica debido al buen hacer y el sentido común que imperan tanto en Andalucía como en el resto de España. El encuentro entre Sevilla Fútbol Club y Girona no es el único aplazado en el fútbol profesional, pues el mal estado del Estadio de Vallecas, sumado al temporal, han impedido que tenga lugar el encuentro que enfrentaba a Rayo y Real Oviedo, previsto en teoría para las 14:00 de este mismo sábado. Mientras tanto, en la Segunda División, el derbi andaluz entre Cádiz CF y UD Almería tampoco podrá disputarse debido a la borrasca Marta que castiga con fuerza el litoral gaditano.

A todas estas decisiones hay que sumar la tomada por la Real Federación Andaluza de Fútbol a mediados de esta semana, cuando se decidió suspender todos los partidos de fútbol no profesional que deberían haberse disputado este fin de semana. La prudencia ha imperado en un fin de semana donde, por el momento, nada grave ha pasado en la capital andaluza. Las lluvias torrenciales de este sábado, que han dejado imágenes impactantes como el río Guadalquivir desbordado a su paso por el Charco de la Pava, podrían haber conllevado una tragedia en un Ramón Sánchez-Pizjuán que deberá esperar a este domingo para ver a los suyos en un partido clave para la permanencia.