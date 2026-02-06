Alineación probable del Sevilla FC para recibir al Girona: un fortín en casa

La jornada 23 se antoja tan importante como las 22 anteriores o las que restan para terminar el curso 2025/2026 en el Sevilla Fútbol Club. El cuadro nervionense sabe que debe ganar a un Girona CF que le saca un punto en la clasificación para, al menos, respirar tranquilo una semana más. Los pupilos de Matías Almeyda quieren darle una alegría a sus aficionados después del varapalo que supuso caer goleados en Son Moix, un partido para olvidar marcado por una serie de errores individuales que condenaron a los blanquirrojos ante un RCD Mallorca que demostró su superioridad sobre el césped del estadio balear.

El técnico bonaerense deberá medir muy bien tanto el once inicial como los cambios que realice ante una afición consciente de que su equipo es capaz de lo mejor y lo peor. Buena prueba de ello son la victoria sobre el Fútbol Club Barcelona o la derrota frente al Levante UD, cara y cruz de una misma moneda lastrada por la incapacidad de acudir con normalidad al mercado de fichajes. No habrá ausencias sorpresa en la lista de Almeyda, que ha confirmado en rueda de prensa la presencia de César Azpilicueta y Tanguy Nianzou, amén de un Nemanja Gudelj que regresa tras cumplir sanción en Mallorca. El parte de bajas lo conforman los lesionados Marcao, Andrés Castrín, Adnan Januzaj y Rubén Vargas, siendo la del suizo la más sensible para los planes de un Sevilla que apenas ha podido disfrutar de su fútbol este curso.

Vlachodimos recibe la felicitación de Azpilicueta al finalizar el encuentro. / AFP7 / Europa Press

El Sevilla, en busca de la estabilidad

Pese a que Matías Almeyda no ha variado últimamente su once de gala, salvo necesidades, podría modificar ciertas piezas para tratar de ganar al Girona este fin de semana. Odysseas Vlachodimos tiene garantizado su hueco bajo los palos, al igual de Kike Salas, Nemanja Gudelj y Gabriel Suazo en la defensa. Las dudas residen en la continuidad de José Ángel Carmona, cuyo desempeño como central no ha sido precisamente brillante, y lo que esto pudiera suponer a Juanlu Sánchez. No hay que descartar el regreso al once inicial de Azpilicueta, pieza inamovible en el Sevilla Fútbol Club cuando las lesiones se lo han permitido.

En el centro del campo, el tándem conformado por Batista Mendy y Lucien Agoumé no admite discusión para Almeyda, que ha optado por colocar a Peque en la segunda línea de ataque, posición en la que brilló cuando militaba en el Racing de Santander. Tras ser titular y ver portería en Son Moix, parece que Neal Maupay repetirá como pareja de baile de un Akor Adams que no tuvo su mejor partido la pasada semana. Sin embargo, ambos parecen haberle ganado la partida a un Isaac Romero que lleva sin ver portería en LaLiga desde el 4 de octubre frente al Fútbol Club Barcelona.

Las fotos del Mallorca - Sevilla FC / LaLiga

Alineación probable

Vlachodimos; Juanlu, Azpilicueta, Gudelj, Kike Salas, Suazo; Mendy, Agoumé, Peque; Maupay, Akor Adams.