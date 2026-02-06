Así está el Sevilla FC a un día de recibir al Girona CF: César Azpilicueta y Tanguy Nianzou, posibles novedades

En el Sevilla Fútbol Club son conscientes de la importancia que tiene el encuentro de este sábado frente al Girona CF. Los catalanes llegan al Ramón Sánchez-Pizjuán con un punto de ventaja sobre el cuadro nervionense, distancia que podría ser vital a final de un curso en el que la salvación se encarece con el paso de las jornadas. Tras vencer por cero a dos en Montilivi, siendo esta la primera victoria de Matías Almeyda como técnico sevillista en LaLiga, ganar en casa al combinado gerundense supondría tener el 'goal average' a favor con un rival directo en la lucha por la permanencia.

El técnico bonaerense ya sabe que no podrá contar con los lesionados Andrés Castrín, Marcao, Rubén Vargas y Adnan Januzaj, bajas que merman un fondo de armario empobrecido de por sí debido a la mala situación económica del conjunto hispalense. Los que sí podrían entrar en la lista de Almeyda son tanto César Azpilicueta como Tanguy Nianzou, que llevan unas dos semanas entrenando junto al resto de sus compañeros. Tanto el navarro como el francés han sido titulares cuando el físico se lo ha permitido, por lo que no sería extraño ver a uno de ellos en el once inicial ante el Girona de este fin de semana.