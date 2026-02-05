Horario y dónde ver el Sevilla-Girona: ganar o ganar

El Sevilla Fútbol Club recibe este fin de semana al primer equipo al que venció en esta temporada 2025/2026. Los hispalenses se medirán a un Girona CF que llega al Ramón Sánchez-Pizjuán en decimosegunda posición con un punto más que los pupilos de Matías Almeyda, que se mantienen con dos de ventaja sobre los puestos de descenso. Perder frente al RCD Mallorca supuso un duro golpe para el cuadro nervionense, que llegaba tras sumar cuatro puntos de seis posibles ante Elche CF y Athletic Club de Bilbao. Ahora, los blanquirrojos deberán volver a hacerse fuertes en casa si quieren sacar resultados positivos que permitan una cierta tranquilidad.

Almeyda no podrá contar para este duelo con los lesionados Andrés Castrín, Marcao, Adnan Januzaj ni Rubén Vargas, recuperando para la causa a un Nemanja Gudelj que no pudo jugar en Son Moix al haber visto la quinta amarilla la anterior jornada. El que sí podría repetir en el once inicial del argentino es un Neal Maupay que vio portería en su primer partido como jugador del Sevilla, acompañando a Akor Adams en la punta de ataque. Los números del cuadro nervionense esta temporada no invtan al optimismo, siendo el equipo con más derrotas y más goles encajados de LaLiga, aunque el Sánchez-Pizjuán buscará convertirse de nuevo en ese fortín inexpugnable que fuera antaño para ayudar a los suyos a amarrar la permanencia.

Las fotos del Girona - Sevilla / AFP7 | Europa Press

Horario del encuentro

El choque entre Sevilla Fútbol Club y Girona Club de Fútbol tendrá lugar el próximo sábado 7 de febrero a partir de las 18:30 en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Desde que Michel cogiera las riendas del combinado catalán, ha ganado los tres encuentros disputados en el feudo nervionense. Este será el sexto enfrentamiento entre ambos equipos en la capital andaluza, con un balance de dos victorias para los hispalenses y las ya mencionadas del cuadro gironí. La última vez que la escuadra blanquirroja consiguió que los tres puntos se quedasen en casa fue el 16 de diciembre de 2018 gracias a los goles de Éver Banega y Pablo Sarabia.

Dónde ver el partido

Además de in situ en el Sánchez-Pizjuán y por la web de Diario de Sevilla, el duelo será retransmitido vía DAZN, DAZN LaLiga, LaLiga TV Bar, RTVE Play y Teledeporte. Esta será la segunda jornada consecutiva que se retransmitirá al Sevilla en abierto tras el encuentro en Son Moix, aunque en Nervión esperan que el resultado sea distinto. Ganar serviría para, como mínimo, mantener la distancia de dos puntos con el descenso, más aún teniendo en cuenta que el Rayo Vallecano recibe a un Real Oviedo que es colista con únicamente tres victorias en su casillero.