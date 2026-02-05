Nico Guillén, única novedad en un Sevilla castigado por las fuertes lluvias

El temporal que azota buena parte de Andalucía no ha impedido al Sevilla Fútbol Club ejercitarse este jueves en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. Con la mente puesta en vencer el próximo sábado al Girona CF, los nervionenses saben que conseguir hacerse fuertes en el Ramón Sánchez-Pizjuán es clave para lograr la permanencia en una temporada que continúa apretándose con el paso de las jornadas. La derrota en Son Moix fue un golpe para los de Matías Almeyda, que vieron cómo los pasaba en la tabla un rival directo en un duelo donde el RCD Mallorca volvió a demostrar ser muy superior al combinado hispalense.

Para este fin de semana, el técnico bonaerense recupera a un Nemanja Gudelj que ha demostrado ser una de las claves de la templanza en la zaga sevillista. El serbio, que afronta sus últimos meses como futbolista del cuadro blanquirrojo, parece inamovible para un Almeyda que podría alinear este fin de semana tanto a Tanguy Nianzou como a César Azpilicueta. Los que no estarán disponibles serán los lesionados Andrés Castrín y Marcao, este teóricamente hasta que termine el curso. La zona ofensiva también se encuentra mermada por las bajas de Adnan Januzaj y Rubén Vargas, estando previsto el regreso del suizo para el Gran Derbi frente al Real Betis Balompié.

Oso se inquieta tras la lesión de Rubén Vargas, que lamenta su nueva incidencia. / Antonio Pizarro

La novedad más llamativa ha sido la presencia del canterano Nico Guillén en la sesión de este jueves, regresando a las órdenes de Matías Almeyda tras haberlo hecho la pasada semana. El onubense acaba de renovar con el Sevilla Fútbol Club, siendo una de las mayores promesas de los escalafones inferiores y despertando tanto la curiosidad como la ilusión de la hinchada blanquirroja en un momento donde toda ayuda para lograr la salvación es bienvenida. A sus 18 años recién cumplidos, parece poco probable que el centrocampista vaya a debutar próximamente con el primer equipo, aunque no se puede descartar al 100% que este curso tenga minutos si se requiere su presencia.

El apogeo de los jóvenes

El Sevilla terminó el partido frente al Athletic Club con la presencia sobre el césped de Juanlu, Carmona, Kike, Castrín, Oso y Manu Bueno sobre el césped del Ramón Sánchez-Pizjuán. Ante la incapacidad de fichar debido a la nefasta gestión económica de la entidad, los escalafones inferiores están sirviendo como fuente para alimentar al primer equipo, cumpliendo el que debería ser su cometido. Con mayor o menos acierto en su hacer, los canteranos y jugadores procedentes del Sevilla Atlético se han convertido en piezas importantes para un Almeyda que nunca ha negado su hueco a los más jóvenes, tal y como demuestra con sus alineaciones iniciales.