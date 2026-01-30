El día soñado de Nico Guillén: Cumpleaños, renovación y a las órdenes de Almeyda

El 30 de enero de 2026 quedará marcado en rojo para Nico Guillén. El centrocampista onubense, una de las grandes joyas de la cantera del Sevilla FC, alcanzó la mayoría de edad en una jornada especial tanto a nivel personal como deportivo. No en vano, el joven futbolista figura entre las 60 mayores promesas del fútbol mundial según The Guardian, una distinción que refuerza la apuesta del club por su talento.

La entidad nervionense continúa así su política de blindaje de canteranos tras la reciente salida de Alexis Ciria rumbo al Real Madrid. En esa línea se enmarca la renovación de Nico, siguiendo el precedente de Edu Altozano, quien amplió su contrato hasta 2029 con una cláusula de rescisión de 20 millones de euros.

En el mismo día de su cumpleaños, el centrocampista se ejercitó a las órdenes de Matías Almeyda para preparar el encuentro del próximo lunes ante el Mallorca. El futbolista fue recibido por sus compañeros con el habitual pasillo de collejas y felicitaciones. Aunque todavía restan dos sesiones antes del choque frente al conjunto bermellón, no se descarta que entre en la expedición que viajará a Son Moix.

Sopló las velas con sus compañeros y cerró su renovación

Nico Guillén ya sabe lo que es trabajar con el primer equipo. Durante la pretemporada participó en varios entrenamientos y dejó su sello con un gol ante el Birmingham. Pese a encontrarse todavía en edad juvenil, esta campaña se ha asentado en el Sevilla Atlético, con el que ha disputado 16 encuentros y ha firmado dos goles. Su progresión también le ha abierto las puertas de la selección española sub-18, tras haber pasado previamente por las categorías sub-16 y sub-17.

Nico Guillé celebra con sus compañeros del Sevilla Atlético su cumpleaños / SFC Cantera

Tras la sesión matinal, el futbolista celebró su cumpleaños junto a sus compañeros del filial, que este sábado, a partir de las 14:00 horas, recibirán al CE Europa en el Estadio Jesús Navas. Más tarde, el joven jugador natural de Huelva puso el broche a una jornada redonda rubricando su renovación hasta 2029. El club blinda así a una de sus mayores promesas con una cláusula de 20 millones de euros, asegurando la continuidad de Nico Guillén en Nervión.