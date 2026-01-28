El Sevilla ata al canterano Edu Altozano

El Sevilla continúa trabajando en su cantera. Tras los últimos movimientos, como la salida de Alexis Ciria con destino al Real Madrid, el fichaje de José Pedraza procedente del CA Antoniano y la reciente renovación de Nico Guillén, el club ha anunciado que ha alcanzado un acuerdo con Edu Altozano para ampliar su contrato hasta 2029. La renovación incluye una cláusula de rescisión de 20 millones de euros, la misma que la de Nico Guillén.

Edu Altozano realizó la pasada pretemporada con el primer equipo a las órdenes de Matías Almeyda, llegando a tener minutos en los amistosos ante Olympique de Marsella, el Trofeo Antonio Puerta y el Toulouse. Además, el centrocampista sanluqueño entró en la convocatoria para los tres primeros partidos oficiales del conjunto nervionense, debido a las lesiones y a los problemas con las inscripciones. En la presente campaña ha disputado un total de 14 encuentros con el Sevilla Atlético, siete de ellos como titular, consolidándose como una pieza habitual en los planes del filial.

El futbolista se incorporó a las categorías inferiores del Sevilla en 2022, en edad juvenil, tras su paso por la cantera del Real Betis. Desde entonces, ha ido quemando etapas en la disciplina sevillista, pasando por los dos equipos juveniles, el Sevilla C y en el presente curso estrenándose con el filial.