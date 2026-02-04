Así han sido los últimos mercados invernales del Sevilla FC: 2023, el ejemplo irreal

Finalizado el mercado de fichajes del Sevilla Fútbol Club, con la correspondiente valoración de Antonio Cordón tras presentar a Neal Maupay, el cuadro hispalense dice adiós a las ventanas de traspaso de una temporada 2025/2026 en el que apenas se ha invertido dinero. La mala situación económica de la entidad, provocada por una gestión inexplicable en estos últimos años, ha llevado al club a tener que tomar medidas drásticas tanto en invierno como en verano.

Este es el segundo de los últimos cinco cursos en los que el combinado nervionense no ha gastado ni un sólo euro en el mercado estival, igualando lo ocurrido hace apenas dos inviernos cuando recalaron en Nervión los cedidos Hannibal Mejbri, Alejo Véliz y Lucien Agoumé. El mediocentro francés es de los pocos jugadores que han llegado a modo de préstamo y han caído de pie en el Sevilla en estos años, terminando de pagarse este mismo verano el procentaje restante para quedarse con el 90% del futbolista. Aquel año estuvo marcado también por la irrupción de Isaac Romero en el primer equipo sevillista, cuajando sus mejores números junto a Youssef En-Nesyri en una pareja ofensiva que sirvió para evitar el descenso aquella temporada.

En-Nesyri acaba de rematar el primer gol tras la parada de Álex Remiro a Isaac. / Juan Carlos Muñoz

Inversión en 2025, gloria en 2023

El mercado invernal de 2025 estuvo marcado por las llegadas de Akor Adams y Rubén Vargas, que costaron 5,5 y 2,5 millones de euros respectivamente, aunque el rendimiento de ambos ha estado marcado por la irregularidad. En un Sevilla Fútbol Club necesitado de las mejores versiones de sus futbolistas, el suizo ha sufrido un calvario de lesiones que no le han permitido ser ese líder que se requería sobre el césped. Por su parte, el atacante nigeriano ha firmado sus mejores números en estos últimos meses, siendo especialmente relevante sus goles al Elche CF y el penalti anotado frente al Athletic Club que han servido al combinado hispalense para sacar tres puntos de oro en la lucha por la permanencia.

Sin embargo, nada igualará la ventana de traspasos invernal de 2023, clave para la consecución de la UEFA Europa League en Budapest frente a la AS Roma. Salvando el fichaje de Federico Gattoni por 1,4 millones de euros, aunque no llegó a la capital hispalense hasta aquel verano, el Sevilla consiguió en calidad de préstamo a Loïc Badé, Pape Gueye y Bryan Gil, sumándose a estas incorporaciones el regreso de Lucas Ocampos tras media temporada cedido en el Ajax y un Kike Salas que obtuvo dorsal del primer equipo. Este mercado sucedió al de 2022, en el que Tecatito Corona aterrizó procedente del Oporto por 3 millones de euros y se obtuvo la cesión de Anthony Martial por media temporada, operación que muchos consideran el principio del fin de la economía de la entidad hispalense.