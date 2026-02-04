Un único jugador del Sevilla FC se cuela en el once ideal del mes de enero de LaLiga

Pese a comenzar de una forma horrible, enero no terminó mal del todo para el Sevilla Fútbol Club. Caer en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante Levante UD y RC Celta de Vigo supusieron un jarro de aqua fría para el cuadro nervionense, que acumuló en aquel momento cuatro derrotas consecutivas entre LaLiga y Copa del Rey. Sin embargo, el empate frente al Elche CF en el Martínez Valero y la victoria sobre el Athletic Club de Bilbao hicieron cerrar el primer mes del año con cuatro puntos de doce posibles, números que permiten a los de Matías Almeyda no estar en puestos de descenso a estas alturas del campeonato.

La página especializada en estadísticas WhoScored ha optado por introducir en su once ideal de enero a un único futbolista del Sevilla que, precisamente, parecía defenestrado hace unos meses. Kike Salas, con un 7,57 de media, forma pareja de centrales con el madridista Raúl Asencio en una alineación dominada por el conjunto merengue. Matthew Ryan ocupa la portería, con Fede Valverde en el lateral derecho y Javi Galán, jugador de Osasuna y antiguo deseo sevillista, por el otro costado defensivo. El centro del campo es para Dani Olmo y Arda Güler, mientras que Lamine Yamal y Jude Bellingham se han adueñado de los extremos con Vedat Muriqi y Toni Martínez como referencias ofensivas.

El cambio de rol de Kike Salas

Pese a comenzar siendo indiscutible para Matías Almeyda, partiendo de inicio en los tres primeros partidos de LaLiga, Kike Salas se diluyó en los planes del técnico bonaerense. Su titularidad frente al Villarreal CF en el Ramón Sánchez-Pizjuán fue un indicativo de que había terminado relegado al banquillo por el nuevo entrenador del Sevilla Fútbol Club, pues aquel encuentro entre semana estuvo marcado por la presencia de los menos habituales sobre el césped. Tras siete partidos en LaLiga sin disputar ni un minuto, el de Morón de la Frontera tuvo media parte ante el Real Betis Balompié, quedándose fuera de la convocatoria para los siguientes partidos debido a una lesión en el pubis.

Sin embargo, con su vuelta se ha consolidado como uno de los hombres fuertes de un Almeyda, que parece haber encontrado su trivote defensivo en el canterano del Sevilla junto a Nemanja Gudelj y José Ángel Carmona. Con el regreso de César Azpilicueta y Tanguy Nianzou a la vuelta de la esquina, en teoría, habrá que ver si el técnico argentino opta por una cambio en el eje de la zaga o mantiene lo que le ha funcionado en ciertos partidos. A estos cinco futbolistas hay que añadir a Fábio Cardoso y Federico Gattoni, que aún no ha redebutado con la elástica blanquirroja, no así a un Marcao que se perderá lo que resta de temporada si no acorta los plazos de su recuperación tras esa rotura del escafoides en su pie izquierdo.