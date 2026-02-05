Más malas noticias para el Sevilla FC: Andrés Castrín podría estar dos semanas fuera

El por qué Andrés Castrín ha desaparecido de los planes de Matías Almeyda es una absoluta incógnita. El zaguero lucense fue titular en los encuentros ante Valencia CF y Real Oviedo, cuajando buenas actuaciones en ambos, antes de cometer en Mendizorroza el penalti que le costaría al Sevilla Fútbol Club la eliminación copera frente al Deportivo Alavés. Desde entonces, el defensor fue suplente en los choque ligueros contra Real Madrid, Levante UD, RC Celta de Vigo y Elche CF, gozando de 45 minutos en la victoria del conjunto nervionense sobre el Athletic Club del pasado 24 de enero. Por su buen hacer en ese encuentro y sabiendo que Nemanja Gudelj causaría baja en Son Moix, sorprendió ver cómo el técnico sevillista daba la titularidad a un Fábio Cardoso que apenas ha gozado de oportunidades desde su llegada.

Sería el propio club el encargado de anunciar a través de sus canales oficiales que Castrín sufría una contusión en el cuádriceps de su pierna derecha, motivo por el cual no tuvo minutos frente al RCD Mallorca. Sin embargo, según ha podido saber Diario de Sevilla, esta situación parece ser más que un susto y el central se perderá el choque de este sábado ante el Girona, siendo incluso duda su presencia para el duelo que tendrá lugar la próxima semana en el Ramón Sánchez-Pizjuán en el que los blanquirrojos recibirán al Deportivo Alavés. De acelerarse el proceso de recuperación, el de Riotorto podría estar presente para medirse al cuadro babazorro, aunque no hay que descartar que su vuelta se dé el el 22 de febrero en el Coliseum.