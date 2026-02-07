La subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento solicitan a LaLiga suspender el Sevilla FC-Girona

La Subdelegación del Gobierno en Sevilla ha remitido un escrito a LaLiga de Fútbol instando a la suspensión del partido entre el Sevilla FC y el Girona FC, previsto para esta tarde, debido al nivel 2 de alerta declarado por la borrasca Marta en la provincia.

Este es el comunicado oficial: “Como continuación al informe trasladado por el Cuerpo Nacional de Policía, así como teniendo en cuenta los niveles de aviso de riesgos meteorológicos, se solicita que, como dirección de la emergencia decretada por la Junta de Andalucía, actualmente en nivel 2 debido al riesgo de fenómeno meteorológico adverso por las borrascas, se activen las medidas pertinentes a fin de que, con motivo del partido Sevilla FC – Girona FC, se inste a LaLiga para que no se celebre el mismo”.

Por su parte, el Ayuntamiento de Sevilla, aunque no tiene competencia para suspender el encuentro, ha reclamado públicamente que el partido no se juegue por motivos de seguridad. El Sevilla ya tranlado su postura a LaLiga, mostrando su intención de no disputar el partido por el riesgo que podrían suponer los desplazamientos de aficionados desde distintos puntos de la provincia. Desde el club consideran que la celebración del encuentro podría entrañar un peligro innecesario y prefieren evitar cualquier posible incidente.

Por el momento, todo esta en manos de LaLiga, que se espera que en los próximos minutos anuncie su decisión sobre la celebración del encuentro, programado para las 18:30 horas.