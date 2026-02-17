La condición que podría bajar la oferta de Sergio Ramos por el Sevilla FC de 450 a 200 millones de euros

La oferta de Sergio Ramos por el Sevilla Fútbol Club, según distintas fuentes a lo largo de estos últimos meses, rondaría los 450 millones de euros. Sin embargo, una información publicada esta misma semana por el Diario AS pone en duda no sólo el ofrecimiento del futbolista camero, sino la posible venta de la entidad nervionense. Según fuentes consultadas por el mencionado periódico, en caso de descender a la categoría de plata del fútbol español, la cantidad que Five Eleven Capital junto al canterano sevillista ha puesto encima de la mesa pasaría de los 450 a unos 200 millones de euros.

El descenso es uno de los mayores miedos que rondan a la afición del combinado hispalense, pues su equipo lleva tres temporadas evitando por los pelos perder su plaza en la Primera División. La inversión de Ramos está supeditada a lo que ocurra en el seno de la entidad blanquirroja, ya que caer este curso supondría un retroceso en la famosa "hoja de ruta" a la que tanto se ha referido José María del Nido Carrasco en sus últimas comparecencias. La regeneración económica del club pasa por encontrar una estabilidad dentro de la incomensurable bajada de rendimiento de un equipo que ha pasado de pelear por Europa a hacerlo por no descender.

Las imágenes de la despedida de Sergio Ramos del Sevilla / Juan Carlos Vázquez

Nada tiene que ver esta cantidad con la deuda neta existente en un Sevilla Fútbol Club, un montante que ronda los 150 millones de euros sin contar el préstamo CVC ofrecido por LaLiga según informa el Diario AS. Los números no son nada halagüeños para un equipo que ha tenido que deshacerse en este pasado mercado estival de sus dos jugadores más relevantes para cuadrar las cuentas dentro de unos límites que parecen increíbles si se comparan con los de años anteriores. La nula capacidad económica de la entidad hispalense ha obligado a reforzarse este curso con jugadores cedidos y a coste cero, de los cuales solamente Odysseas Vlachodimos parece estar dando el rendimiento que se espera en un vestuario que mantiene la esperanza de no perder la categoría este año.

La due diligence, clave en la venta del Sevilla

Fuentes consultadas por Diario de Sevilla aseguran que el proceso de la due diligence, que estudia el estado financiero real de una entidad, es uno de los puntos claves para fijar el precio de salida. Una vez revisadas las cuentas, la deuda detectada se descuenta directamente del precio, reduciendo el dinero que finalmente recibirían los accionistas vendedores. Cuanto mayor sea el agujero financiero que aparezca en la due diligence, menor será la oferta final por el club. A esto hay que sumar que, si los números no cuadran como se esperaba, el fondo puede pedir rebajas adicionales, garantías o condiciones más duras para cerrar la operación; algo que podría llegar al extremo si la situación es demasiado delicada, pues no se descarta que el comprador dé un paso atrás y abandone la negociación.