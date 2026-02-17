Esta es la sanción a la que podría enfrentarse Matías Almeyda tras su expulsión durante el Sevilla-Alavés

Este miércoles 18 de febrero es un día marcado en rojo en el calendario del Sevilla Fútbol Club. El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol dará a conocer la sanción a la que habría de enfrentarse Matías Almeyda tras su expulsión el pasado fin de semana frente al Deportivo Alavés. El técnico bonaerense vio la cartulina roja de forma indirecta, pues el trencilla Galech Apezteguía la mostró al banquillo y, al no identificarse infractor, fue el entrenador del cuadro nervionense el que hubo de abandonar el área técnica de su equipo, generándose una situación de estupefacción y tensión que puede costarle aproximadamente doce partidos de sanción al argentino.

Según recoge el acta del colegiado navarro, Almeyda vio la roja por "protestar una de mis decisiones de manera ostensible, realizando gritos y gestos de desaprobación hacia mi persona", algo que queda en entredicho tras ver las imágenes del encuentro y podría suponer dos encuentros de sanción. Sin embargo, de lo que no cabe ningún tipo de duda es que "una vez expulsado, se negó a abandonar el área técnica, siendo advertido en reiteradas ocasiones por parte del asistente número 1 y del cuarto árbitro. Esta situación provocó la paralización del encuentro para indicarle nuevamente que debía abandonar el banquillo. Ante esta circunstancia, el citado entrenador se adentró en el terreno de juego y se colocó cara a cara a escasos centímetros de mí, en actitud desafiante e intimidatoria". Según distintas informaciones, esta actitud podría acarrear hasta ocho partidos para el bonaerense, una opinión que refrenda el Diario Sport en su análisis sobre el acta.

Almeyda se encara con Iosu Galech en presencia del delegado del Sevilla, Juan Martagón. / José Manuel Vidal / EFE

El acta de Galech Apezteguía recoge que Matías Almeyda "siguió" después de "indicarle de manera reiterada que abandonara el terreno de juego (...) encarándose conmigo durante más de un minuto", a lo que hay que sumar un último detalle que el trencilla no dejó escapar: "Una vez abandonó dicha posición pateó una botella de agua que se encontraba en el suelo de forma agresiva. Posteriormente, volvió al terreno de juego y se encaró con el cuarto árbitro en la misma actitud descrita anteriormente, teniendo que ser retirado del terreno de juego por miembros de su equipo y personal de seguridad del club. Como consecuencia de estos hechos, el encuentro estuvo detenido durante 3 minutos". Si bien la nueva detención del encuentro se sumaría a la anterior, el incidente con la botella de agua podrían suponer uno o dos encuentros más a la sanción del entrenador del Sevilla Fútbol Club.

El Sevilla y el CTA, en pie de guerra

Mientras los servicios jurídicos del cuadro hispalense ya trabajan para dejar en el menor número posible los partidos de Almeyda, la Real Federación Española de Fútbol ha vuelo a provocar el enfado de la hinchada hispalense con uno de sus vídeos de 'Tiempo de Revisión'. En este caso, los expertos encargados de analizar las jugadas polémicas del fin de semana dan por buena la decisión de Galech Apezteguía de no señalar pena máxima en la acción de Youssef y Lucien Agoumé al considerar que "no alcanza el nivel de imprudencia necesario para sancionar penalti". La moneda vuelve a salir cara al cuadro hispalense en una semana marcada por la queja al Comité Técnico de Árbitros ante la "disparidad de criterios" en esta temporada 2025/2026.