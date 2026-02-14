Al Sevilla le vuelve a salir cruz: así fue el penalti sobre Lucien Agoumé que Galech Apezteguía no señaló

El navarro Galech Azpeteguía ha sido uno de los grandes protagonistas de la primera mitad del encuentro entre Sevilla Fútbol Club y Deportivo Alavés. Tras perdonarle la expulsión a Juanlu Sánchez en el minuto 2 de partido y mostrarle la segunda amarilla en el 16, el colegiado fue foco de las críticas por parte de la afición local del Ramón Sánchez-Pizjuán al no señalar una pena máxima sobre Lucien Agoumé que podría haber supuesto el dos a cero antes del descanso. Youssef, lateral babazorro que había provocado la roja del canterano sevillista, golpeó por la espalda al centrocampista galo en un rechace, algo que el respetable sevillista reclamó enérgicamente.

La anecdótica revisión de Galech Azpeteguía enfadó aún más a la hinchada del Sevilla, que parece no entender el criterio arbitral en una temporada 2025/2026 donde el balance de penaltis a favor y en contra no deja de agrandarse con el paso de las jornadas. La pitada y los cánticos contra el colegiado navarro no han faltado tanto en los minutos posteriores a la acción como al descando, amén de las protestas de los jugadores sevillistas que han recriminado enérgicamente al trencilla sus distintas decisiones a lo largo de toda la primera mitad.

Contra el Alavés, los penaltis salen a pagar

Los dos enfrentamientos anteriores entre Sevilla Fútbol Club y Deportivo Alavés han estado marcados por sendos lanzamientos desde los once metros del conjunto babazorro, ambos anotados por Carlos Vicente. El primero solamente hizo al combinado babazorro para empatar momentáneamente, ya que Alexis Sánchez se encargó de convertir su primer tanto como sevillista para darle los tres puntos al combinado hispalense en Mendizorroza. Sin embargo, el segundo de los penaltis favorables al cuadro vasco sirvió para vencer al nervionense en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, en una dolorosa eliminatoria que terminó con el sueño sevillista de volver a coronarse campeón en el torneo nacional.

El balance general de la temporada es claramente negativo para un Sevilla que ha sido castigado desde los once metros, siendo el equipo con más penaltis en contra de LaLiga con un total de diez. Odysseas Vlachodimos solamente ha parado uno de ellos, fallando el otro Robert Lewandowski en la goleada del conjunto nervionense al Fútbol Club Barcelona en el pasado mes de enero. A favor, los pupilos de Matías Almeyda solamente han contado con cinco lanzamientos, cuatro que han terminaron en gol y el errado por Isaac Romero frente al Elche CF en el Martínez Valero.