La polémica jugada por la que Juanlu Sánchez pudo ser expulsado antes en el Sevilla -Alavés

La necesidad de ganar es un punto más negativo que positivo en ciertos momentos de un partido, y el Sevilla Fútbol Club lo sabe de sobra. El duelo del combinado hispalense ante el Deportivo Alavés está marcado por la mala situación de ambos equipos, que se encuentran con 25 puntos en la clasificación, tres por encima de los puestos de descenso. La sobreexcitación ha marcado el inicio del choque, viéndose a los jugadores de los dos conjunto con las pulsaciones más elevadas de la cuenta. El caso más obvio ha sido el de un Juanlu Sánchez que, pese a haber visto la cartulina roja en el minuto 16 de partido, podría haberlo hecho en el 2.

En una jugada sin aparente peligro, una pérdida de Akor Adams dentro del área del conjunto babazorro, el de Montequinto ha realizado una fea entrada sobre Youssef sobre la línea del saque de banda que pudo costarle la cartulina roja. El navarro Galech Apezteguía castigó con tarjeta amarilla a un Juanlu que contemplaba incrédulo cómo el VAR y el colegiado del césped revisaban durante dos minutos y medio una posible expulsión. Finalmente, la jugada quedó en una amonestación que terminaría siendo la primera para el canterano del Sevilla, expulsado por un pisotón sobre el mismo futbolista rival.

Con la baja de Juanlu Sánchez para el duelo ante el Getafe en el Coliseum, el Sevilla deberá hacer encaje de bolillos y tener mucho cuidado de cara a los próximos partidos. Cabe recordar que, tras el choque en casa frente al Deportivo Alavés, los pupilos de Matías Almeyda visitarán el feudo getafense y al Real Betis Balompié en el Estadio de La Cartuja. El mes de febrero, marcado por la goleada recibida en Mallorca y la actuación de Kike Salas y Odysseas Vlachodimos que salvaron un punto frente al Girona, es clave para la lucha por la permanencia, con varios enfrentamientos ante rivales directos.

Nueva polémica entre Galech Apezteguía, Sevilla y Alavés

El colegiado Galech Apezteguía fue el encargado de dirigir el encuentro de la primera vuelta entre Sevilla Fútbol Club y Deportivo Alavés, en el que los hispalenses protestaron por el trato arbitral recibido en Mendizorroza. Pese a la victoria gracias a los goles de Alexis Sánchez y Rubén Vargas, los visitantes protestaron enérgicamente por las constantes pérdidas de tiempo del cuadro babazorro a lo largo del partido. En aquella ocasión, la moneda salió cara para los nervionenses, que vieron cómo el navarro señalaba un penalti a favor del combinado vitoriano que supuso el empate momentáneo cuando Carlos Vicente convirtió el disparo desde los once metros.