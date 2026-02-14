Sevilla-Alavés de LaLiga, en directo

El Sevilla FC vuelve a afrontar una final ante el Alavés en el Ramón Sánchez-Pizjuán, que presentará un ambiente de gala en Nervión para arropar al equipo en un duelo directo por la permanencia entre dos conjuntos empatados a puntos. El partido, correspondiente a la jornada 24, es trascendental para el futuro inmediato del equipo y también muchas miradas puestas en la figura del técnico Almeyda. El encuentro estará dirigido por el navarro Galech Apezteguía, con Martínez Nosti en el VAR.

Los de Nervión llegan tras sumar un punto ante el Girona en un final de infarto en el que Vlachodimos evitó la derrota al detener un penalti en el último suspiro. Oso es la única ausencia respecto al último compromiso tras caer lesionado. Se espera que Azpilicueta disponga de más minutos y podría reaparecer Nianzou.

Alinaciones probables Alavés-Sevilla / Departamento de Infografía

Por su parte, el Alavés llega tras caer en casa ante el Getafe, precisamente próximo rival del Sevilla, aunque ha sido capaz de puntuar en cuatro de sus últimas cinco visitas al Ramón Sánchez-Pizjuán. El técnico Coudet no podrá contar con un jugador fundamental en su defensa, Jonny Otto, por acumulación de amarillas.