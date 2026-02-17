Para el CTA la acción sobre Agoumé dentro del área es un "contacto normal de fútbol"

Sigue el lío entre el CTA y el Sevilla después de que la semana pasada señalara a los nervionenses, primero para explicar la no mano de Vitor Reis y después para justificar el penalti de Carmona en Son Moix. Esta vez, en su programa semanal Tiempo de Revisión, ha sido para argumentar el no penalti sobre Lucien Agoumé el pasado fin de semana ante el Alavés.

En el minuto 33 se produce una disputa dentro del área del Alavés en la que Agoumé gana la posición a Youssef, que golpea el francés que cae al suelo, pero el árbitro no señala penalti. El CTA sostiene que, según el reglamento, sólo se debe señalar penalti si existe una acción imprudente, temeraria o con uso de fuerza excesiva. Además, añaden que, a su juicio, se trata de un "contacto normal de fútbol" y respaldan la decisión adoptada por el árbitro Galech Apezteguía.

El propio afectado, Lucien Agoumé habló de esta acción para los medios del club yt aseguró que fue "penalti claro". "Lo hemos visto todo menos el árbitro. Esto pasa siempre con nosotros, cuando nos hacen falta no la miran y cuando la hacemos nosotros miran todo y rápido, tomando decisiones que cambian un partido. Son ya muchas veces este año, así que en los 15 partidos que quedan espero que eso cambie", añadió.

También lo reclamó el capitán Gudelj: "Merecemos más respeto, son muchas las decisiones que son dudosas pero que nunca la moneda cae de nuestro lado. El penalti hoy era clarísimo, son ya demasiadas...", dijo el serbio.

No fue el único incidente del navarro Galech Apezteguía, que posteriormente también la tuvo con Almeyda tras expulsarlo. Después llegó la reacción del técnico argentino, que perdió los papeles y por la que recibirá una sanción cuyo número de partidos se conocerá este miércoles.