Galech Apezteguía habla con Nemanja Gudelj, Matías Almeyda y Martagón en el Sevilla-Alavés / Pablo Sánchez

El Día Después publicó este lunes un documento gráfico en el que se observa al detalle casi todo el proceso de la expulsión de Matías Almeyda el pasado sábado durante el encuentro entre Sevilla Fútbol Club y Deportivo Alavés. El técnico bonaerense tuvo sus diferencias, de forma muy acalorada, con el colegiado Galech Apezteguía, al que recriminó en varias ocasiones su silencio ante la pregunta de por qué había mostrado la cartulina roja.

