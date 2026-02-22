El Getafe-Sevilla, en directo: Carmona sigue fuera del once

El Sevilla FC disputa en el estadio Coliseum de Getafe (14:00 horas) el primer partido sin su entrenador, Matías Almeyda, después de conocerse el duro castigo impuesto por los comités disciplinarios de la REFE al argentino, siete partidos de sanción que empezará a cumplir este domingo ante el equipo de José Bordalás.

El equipo sevillista necesita con urgencia seguir sumando para alejarse de los puestos de descenso, que tiene ahora a dos puntos. Los de Almeyda, que en esta ocasión estarán dirigidos en la banda por Javi Martínez, han sumado sólo 6 puntos de los últimos 24 disputados (8 jornadas en las que la mitad han sido derrotas) y no ganan un partido desde el 24 de enero cuando derrotaron en el Sánchez-Pizjuán al Athletic.

Se enfrentan además los dos equipos más duros e intensos del campeonato. El Sevilla es el más tarjeteado y la fama que sigue a Bordalás como técnico también tiene al Getafe como uno de los equipos más incómodos e intensos de la Liga. Además, los madrileños están en el mejor momento de la temporada, con dos triunfos consecutivos (uno de ellos ante el Villarreal) que lo han disparado en la tabla y le han permitido pasar de ser un rival directo de los nervionenses a empezar a mirar a los puestos de arriba.

Con tanto foco puesto en el árbitraje tras lo ocurrido con el navarro Iosu Galech y Almeyda en el Sevilla-Alavés, la cita en el Coliseum la dirige el balear Busquets Ferrer, con Pizarro Gómez en el VAR. En cuanto al equipo sevillista, Juanlu, también expulsado como Joan Jordán en la última jornada, será otra baja sensible en el once sevillista.