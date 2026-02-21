Segundo tiro al aire: Apelación mantiene los siete partidos a Almeyda

El Sevilla FC ha conocido este sábado que el Comité de Apelación ha desestimado el nuevo recurso elaborado por los juristas del club y mantiene los siete partidos de sanción con que fue castigado su entrenador, Matías Almeyda, fundamentalmente por su reacción al ser expulsado en el tramo final del partido ante el Alavés, en el que el navarro Iosu Galech le mostró la roja por su comportamiento en el banquillo.

Los servicios jurídicos del club ya presentaron alegaciones al acta antes del fallo del Comité de Competición, que le impuso un castigo de siete encuentros, una sanción ejemplar que hacía años que no recaía sobre un entrenador en la Liga española.

El siguiente paso para los jutristas del Sevilla será acudir al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD). El Sevilla presentará recurso la próxima semana e intentará obtener la suspensión cautelar de los encuentros restantes, que serán seis al haber ya cumplido uno este domingo en Gatafe. Si no prospera dicha vía, quedaría la opción de acudir a la justicia ordinaria. En el Sevilla consideran la sanción desproporcionada y un agravio con respecto a otros casos similares o peores.

Sin embargo, el Sevilla lo tiene complicado, pues la idea de los comités disciplinarios de la RFEF (Real Federación Española de Fútbol), incluido el Comité Técnico de Árbitros es que los entrenadores y los clubes tomen conciencia de que no están por la labor de aguantar espectáculos que pongan en duda la autoridad arbitral. La redacción del acta fue especialmente dura y, aunque el Sevilla ha tratado de demostrar que no se ajusta a lo ocurrido, ha sido imposible desvirtuarla.