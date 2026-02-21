El Betis frena su racha ante el Rayo y ¡Antony se derrumba tras el empate!... (1-1)

El Real Betis Balompié no pudo prolongar su racha triunfal y se quedó en un empate ante el Rayo Vallecano en un partido que tuvo de todo: dominio alterno, dos acciones largas revisadas por el VAR, ocasiones claras en ambas áreas y un final cargado de frustración, simbolizado en la imagen de un Antony absolutamente derrumbado sobre el césped del Estadio La Cartuja. El equipo de Manuel Pellegrini hizo lo más difícil, adelantarse pronto y controlar buena parte del primer tiempo, pero no terminó de cerrar el litigio y acabó pagando su falta de profundidad en una segunda mitad más decadente, salvo en el arreón final tras la decisión de Martínez Munuera en la entrada de Valentín Gómez a Ratiu.

Era el tercer partido consecutivo con la misma alineación inicial. Un detalle que habla de continuidad y de confianza en el bloque por parte del técnico chileno. No era para menos con los triunfos en el Metropolitano y en Son Moix. El Betis salió con buena disposición de los peones, ocupando mejor los espacios con Fidalgo y Pablo Fornals como interiores, generando superioridad en el centro del campo y protegiéndose con bastante solvencia. El plan estaba claro: posesión ordenada, amplitud por fuera y verticalidad cuando apareciera el espacio. Además, lógicamente, de la eficacia que suele ser habitual en los verdiblancos.

Así fue. La primera llegada clara acabó en gol. En el minuto 16, tras un centro de Ruibal, Batalla rechazó el balón, Mendy lo dejó muerto en el área pequeña y Bakambu, oportuno, lo empujó con la derecha después de que Mendy. El delantero enlazaba así dos jornadas consecutivas marcando, algo que no conseguía en la Liga desde su etapa en el Villarreal. Era la confirmación de que el Betis había empezado con la intensidad adecuada y con la determinación de quien quiere seguir mirando hacia arriba antes del derbi de la próxima semana.

Ventaja Bakambu adelantó pronto al Betis, pero Isi igualó antes del descanso tras un desajuste defensivo

Hasta entonces, el equipo había defendido con seguridad. Sólo algún pase interior del Rayo inquietaba a Álvaro Valles, pero la línea de cuatro se mostraba firme y el bloque trabajaba junto. El primer despiste serio llegó tras una buena acción de Ratiu por la derecha, preludio de lo que ocurriría más tarde. El Betis controlaba, pero no terminaba de profundizar con continuidad. Le faltaba un punto más de agresividad en los últimos metros.

Oportunidad clara de Antony

Y aun así, tuvo el segundo en una acción que pudo cambiarlo todo. Minuto 35. Contragolpe perfecto, Antony dribla a Batalla y, con la portería vacía, Mendy aparece en el último instante para estorbar lo justo y evitar el 2-0. Fue una ocasión clarísima que dejó la sensación de oportunidad perdida. Porque el partido estaba para romperlo y el Betis no lo hizo.

El empate llegó en el 41, en una jugada mal defendida. Ratiu volvió a ganar la línea de fondo y Isi se anticipó a Ruibal para empujar el centro. Una acción puntual que castigó al Betis en su primer desajuste real. El 1-1 equilibraba el marcador y sembraba una inquietud innecesaria.

Frustración Antony falló a puerta vacía y después Batalla le quitó el 2-1 en un final de máxima tensión

Tras el descanso, Pellegrini movió el banquillo e introdujo al Cucho Hernández por Bakambu. La decisión evidenciaba que el técnico no estaba satisfecho con el peso ofensivo del equipo. Sin embargo, la segunda mitad no mejoró en claridad. El Rayo empezó a tener algo más el balón y el Betis perdió el control progresivamente, sobre todo tras la sustitución de Pablo Fornals y la posterior desaparición de Fidalgo, relevado por Deossa en el 75. Ahí se quebró la superioridad interior que había marcado el primer tiempo.

Hubo dos acciones polémicas casi calcadas en su desarrollo. La primera, una entrada de Mendy sobre el Cucho prácticamente en la línea del área. Cuatro minutos de revisión y decisión final: falta fuera. Podía haber sido penalti. La segunda, aún más difícil de entender, una entrada durísima de Valentín Gómez sobre Ratiu que tampoco terminó en penalti ni expulsión tras la revisión del VAR. Dos jugadas similares, dos debates abiertos, cada uno lo verá según los colores por los que tuerza y ninguna modificación en el marcador.

Bajón La salida de Pablo Fornals y la caída física de Fidalgo hicieron perder al Betis el dominio del centro del campo

El Betis acusó el desgaste físico. No le dio el ritmo para sostener la presión alta y el partido se abrió en exceso. Isi tuvo otra opción clara en el 70 y el Rayo olió la fragilidad. Pero incluso en ese contexto, el Betis transmitía peligro en cada transición, especialmente cuando Antony contactaba con el balón. El brasileño volvió a tener el gol en la prolongación, tras un pase del Cucho que lo dejaba en ventaja. Batalla salvó el tanto con una parada decisiva en su salida.

En el tiempo añadido aún hubo más, tras la polémica protestada por el Rayo, Antony asistió a Abde, cuyo cabezazo se marchó a las manos del portero, y después volvió a filtrar un pase que Ratiu defendió con acierto. El partido acabó con una sensación amarga. No por el punto en sí, sino por lo que pudo ser.

Protestas Dos acciones revisadas por el VAR encendieron la polémica en un duelo vibrante en La Cartuja

La imagen final fue la de Antony aparentemente llorando, consolado por Fajardo y Alexis, incapaz de entender cómo se les había escapado el triunfo. El Betis no perdió, pero tampoco ganó. Y en esa frontera entre la continuidad y el freno, se quedó detenido. El empate corta la racha, deja un poso de frustración y obliga a mirar hacia el derbi con la necesidad de recuperar la eficacia y el control que le faltaron en esta segunda parte.