Betis-Rayo Vallecano de LaLiga, en directo

El Real Betis recibirá este sábado al Rayo Vallecano a partir de las 16:15 horas en el Estadio de La Cartuja, en el encuentro correspondiente a la jornada 24 de LaLiga EA Sports. Un partido en el que los verdiblancos buscarán su cuarta victoria consecutiva para llegar lanzados al derbi. El choque será dirigido por el árbitro Martínez Munuera, mientras que en el VAR estará González Fuertes.

Manuel Pellegrini recupera para esta cita a jugadores como el Cucho, el Chimy y Bellerín. Habrá que ver si introduce a alguno de ellos en el once inicial o si repite el equipo que ganó en casa del Atlético de Madrid y del Mallorca, dejando a estos futbolistas como alternativas para la segunda parte. En la enfermería continúan Amrabat, Isco y Lo Celso.

Posibles onces iniciales. / Dpto. de infografía

Por su parte, el Rayo Vallecano llega tras reponerse con una contundente victoria por 3-0 frente al Atlético de Madrid. Además, el técnico Íñigo Pérez recupera a Pathé Ciss y a Pep Chavarría para este compromiso.