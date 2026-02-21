Examen de regularidad y ambición para el Betis en La Cartuja

Impulsado por un tres de tres en la Liga, el Betis busca alargar su racha frente al Rayo Vallecano (16:15) con un póker de victorias que consolide su quinta posición y que le permita seguir metiendo presión a Villarreal y Atlético en la lucha por los puestos Champions, un objetivo con el que ilusionarse que no puede convertirse en obsesión ni en llevar al desánimo en caso de no conseguirse, porque la realidad del club es pelear otros retos.

Pero las últimas victorias han disparado la ilusión. Al conjunto madrileño se le ha recortado ocho puntos y al castellonense cinco. Siempre es bueno marcarse una meta ambiciosa y los verdiblancos han cerrado de forma brillante el mal trago de la Copa del Rey para recalcular la ruta de la temporada ganando en el Metropolitano y en Son Moix a domicilio. Ahora vuelven a La Cartuja, donde arrancó esta racha positiva venciendo al Valencia, para recibir a un rival metido en la pelea de abajo (con un partido menos), que encadena cuatro derrotas seguidas a domicilio pero que viene de golear al Atlético en su exilio de Butarque.

En casa el Betis no podrá jugar como lo ha hecho en sus dos últimos encuentros, en los que esperó al contrario de turno más metido atrás para hacer daño a la contra con la velocidad de sus extremos y la clarividencia de futbolistas como Fornals y Álvaro Fidalgo. Muchos no tocarían nada de lo que funciona. Pellegrini ha repetido once inicial en sus dos últimos partidos y podría hacerlo en un tercero aprovechando que no tiene cita intersemanal hasta que la Liga Europa se reinicie el próximo 12 de marzo, pero la siguiente jornada es el derbi y el chileno, por mucho que siga diciendo que son tres puntos más, sí que ha entendido ya que no es un partido más.

Aun así y con el regreso de los lesionados Bellerín, Chimy Ávila y Cucho Hernández, el Betis, que sobrevive a las bajas de Isco, Amrabat y Lo Celso, pondrá en liza un once reconocible con el que tendrá que dar un paso adelante jugando en casa y ser más dominador que en los últimos choques. Poco cambiará del centro del campo hacia delante, con Marc Roca acompañado de Fornals en la medular y Fidalgo enlazando con Antony y Abde en las bandas. Arriba, aunque Cucho está recuperado, lo normal es que Bakambu, recuperado el olfato goleador, salga de inicio aunque el colombiano tendrá minutos para ir recuperando ritmo competitivo.

Posibles onces iniciales. / Dpto. de infografía

En la retaguardia sí podría haber cambios. Ruibal podría descansar y dejar su sitio en el lateral derecho a Bellerín o Ángel Ortiz, mientras que en la otra banda Junior, que no juega desde el 10 de enero en Oviedo, podría tener una oportunidad. En el centro de la defensa Natan es el futbolista que hace mejores a sus compañeros y Diego Llorente está a un gran nivel. Valentín Gómez, apercibido de sanción, como Chimy Ávila, aguardará en el banco.

En la portería Álvaro Valles es el titular ahora para Pellegrini y nada hace indicar que sea el momento de un cambio con el duelo frente al Sevilla a la vuelta de la esquina.

Enfrente, el Rayo Vallecano llega al partido recuperado anímicamente tras golear al Atlético y sumar tres importantes puntos para salir del descenso –con un partido menos que debe jugar frente al Oviedo–, pero Iñigo Pérez sigue sin encontrar la tecla como visitante. No gana a domicilio desde en la Liga desde el 19 de octubre (0-3 alLevante) y desde entonces ha logrado cinco derrotas (las últimas cuatro de forma consecutiva) y un empate. En estos calendarios asimétricos se da la circunstancia de que hace apenas dos meses empató con el Betis en Vallecas (0-0).

Para este partido Iñigo Pérez recupera al centrocampista senegalés Pathé Ciss y al lateral izquierdo Pep Chavarría. En la punta de ataque lo más probable es que el técnico navarro siga apostando por Jorge de Frutos como referencia y que Camello y Alemao esperen su oportunidad.