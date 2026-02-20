Pellegrini: "Es lamentable que Almeyda tenga esa suspensión"

Manuel Pellegrini es un técnico que nunca levanta los pies del suelo. Su equipo pasa por un buen momento enlazando tres triunfos seguidos en la Liga, pero "ni ahora hay exceso de euforia ni era un drama cuando se perdió en la Copa", dijo el entrenador antes de buscar el cuatro de cuatro frente a un Rayo que encadena cuatro derrotas a domicilio. Su equipo "llega bien", dijo el preparador chileno, con los refuerzos de Bellerín, Cucho y Chimy, que entran en la convocatoria, después de una "buena semana de trabajo normal".

"Tenemos las expectativas de mantener el rendimiento alto de los últimos partidos ante un rival que, extrañamente, está en la zona baja y que como todos los conjuntos de LaLiga será complicado si uno no entra con la ambición y concentración necesarias", indicó el protagonista, consciente de la importancia de un duelo en el que todo el grupo tiene puestos todos los sentidos sin afrontarlo con más confianza de la necesaria por los últimos resultados positivos: "Antes de las tres victorias consecutivas creo que ya estábamos haciendo una temporada más que buena. Se produjo una derrota fea en la Copa que le puede pasar a cualquiera, pero no fue un drama interno como ahora no estamos en una alegría desbordable. El exceso de confianza o de drama se disuelven rápido con el partido siguiente", añadió.

Pellegrini es el único medio para conocer semana tras semana la evolución de los lesionados ante el silencio institucional sobre Isco y Amrabat, aunque esta vez el entrenador no pudo añadir nada sobre sus respectivas evoluciones: "Son evoluciones que se van dando en la medida en que van trabajando cada uno. La de Amrabat es una lesión que hay que llevarla con mucho cuidado. Habrá que esperar a que vuelva para que los servicios médicos lo valoren", dijo sobre el internacional marroquí antes de detallar lo mismo respecto al malagueño: "Son lesiones que a medida que evolucionan se ven el aumento de cargas y no se puede dar una fecha determinada. El cartílago va teniendo distintas variaciones".

Sin desvelar si rotará en la portería, "veremos quién empieza", apuntó, el técnico defendió que "el equipo siempre tuvo diferentes maneras de jugar con una idea base que es la misma dependiendo del rival y las circunstancias". "Las características de los futbolistas nos permiten jugar de distintas maneras. Las tácticas son todas buenas o malas dependiendo del rendimiento de los jugadores. La derrota contra el Atlético no fue distinta a cómo jugamos cuando ganamos en su campo. No gana el sistema táctico, sino el rendimiento de los jugadores", insistió el Ingeniero, quien no quiso entrar a valorar la supensión de siete partidos de Matías Almeyda más allá de decir que "como compañero de profesión es lamentable que tenga esta suspensión".

"La quinta plaza Champions es importante para España. Pero no hay ninguna competición más importante que otra aunque es la liga la que marca el trabajo al final del año. No vanos a dejar ninguna de lado", aseguró Pellegrini, quien valoró la actuación de Mendy en el Rayo: "Si jugó en Primera con nosotros es porque le vimos condiciones. Por distintas circunstancias salió y me alegro mucho de que le vaya bien. El resto de cosas depende del club".