El Cabildo retira con una grúa de gran tonelaje las jarras de las azucenas de la Giralda para su estudio y restauración

Durante la mañana de este sábado se está procediendo al descenso de los tres grupos escultóricos de azucenas que coronan el cuerpo de campanas de la Giralda, después de que en la madrugada del pasado 5 de febrero uno de estos elementos se precipitara a la vía pública como consecuencia del fuerte temporal que azotó la ciudad.

Para llevar a cabo la operación se ha instalado en la Plaza Virgen de los Reyes una grúa de gran tonelaje, con capacidad suficiente para alcanzar la altura del cuerpo de azucenas, situado en la terraza superior del campanario. Desde primeras horas del día se han colocado las estructuras necesarias para garantizar un descenso seguro de los conjuntos escultóricos.

Desde la caída de la jarra de azucenas, la plaza permanece acotada en su esquina con la calle Cardenal Amigo Vallejo y continúa cerrada la Puerta de Palos como medida preventiva.

El Cabildo Catedral, con el visto bueno de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Sevilla, ha activado estas actuaciones de emergencia tras detectarse inestabilidad en las esculturas a raíz de las borrascas. En una primera fase se aseguró provisionalmente los tres conjuntos ubicados en las esquinas suroeste, noroeste y noreste de la Terraza de las Azucenas. El arquitecto del Cabildo, Miguel Ángel López, ya adelantó entonces que se trataba de medidas transitorias hasta poder acometer el descenso definitivo, una vez mejoraran las condiciones meteorológicas.

Las piezas retiradas se instalarán de forma provisional en el Patio de los Naranjos de la Catedral sobre soportes diseñados específicamente para su custodia. Posteriormente se realizará un estudio metalográfico de los materiales y una evaluación exhaustiva de su estado de conservación.

Bancada para depositar las jarras. / Catedral de Sevilla

El análisis afectará tanto a la eolípila y el vástago, diseñados por Hernán Ruiz el Joven y fundidos por Bartolomé Morel, autores también del Giraldillo (1568), como a los ramos de azucenas, las asas y el cuerpo superior que confieren al conjunto su característica forma de jarra.

Cada una de estas jarras mide 3,85 metros y pesa alrededor de 120 kilos. El remate original diseñado por Hernán Ruiz combina elementos pétreos -pilarejos, plataforma, esferas y campana de piedra- con las esferas de bronce caladas con estrellas, conocidas como eolípilas, concebidas en su origen como pebeteros para elementos pirotécnicos. En 1751 el Cabildo ordenó añadir sobre ellas los ramos de azucenas sostenidos por una pieza de bronce, completando la silueta actual. En torno a 1980 fueron restauradas, sustituyéndose las azucenas por otras realizadas por Fernando Marmolejo Cámara.

Según explicó el arquitecto conservador, la caída del pasado 5 de febrero se debió a un proceso de corrosión interna del vástago, producido en el interior de la campana de piedra que soporta el conjunto, una zona no visible que no pudo detectarse en las revisiones periódicas del plan de conservación preventiva.

Dicho plan contempla cuatro inspecciones anuales a la torre, tres de carácter visual y una cuarta, previa a la Semana Santa, que incluye la comprobación directa de posibles elementos con riesgo de desprendimiento mediante empresas especializadas en trabajos verticales.

La azucena desprendida forma parte del remate renacentista cuya restauración está pendiente de culminar los trámites administrativos. La intervención se ejecutará conforme al proyecto redactado por Eduardo Martínez Moya, responsable asimismo de la restauración de las cuatro caras exteriores de la torre.

Una vez concluyan los estudios técnicos y se disponga de todos los datos necesarios, el Cabildo adoptará las decisiones oportunas dentro de la actuación integral de conservación y restauración actualmente en marcha en el cuerpo renacentista de la Giralda.