Uno de los elementos ornamentales situados en la parte superior de la Giralda de Sevilla se ha desprendido este jueves como consecuencia del temporal que azota la ciudad. Se trata de una de las cuatro jarras de azucenas que coronan las esquinas de la terraza superior del campanario.

La pieza caída estaba ubicada en la esquina orientada hacia la Puerta de Palos y la Plaza Virgen de los Reyes, desde donde ha caído directamente al suelo. El elemento ya ha sido retirado del lugar y, al elevar la vista hacia la parte superior de la torre, es visible la ausencia de la azucena.

La incidencia no ha provocado daños personales, aunque ha generado gran expectación entre los viandantes por tratarse de uno de los elementos simbólicos del patrimonio sevillano. Técnicos del Cabildo Catedralicio valoran ahora el estado del resto de ornamentos.