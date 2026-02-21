Luz roja y muchísimo en juego en Getafe como para pensar en el derbi...

Agoumé, uno de los que están a una tarjeta del castigo, junto a Batista Mendy.

Extrañó muchísimo una respuesta de Matías Almeyda en su comparecencia de prensa previa al partido ante el Getafe, un duelo en el que su equipo se juega muchísimo.

El Sevilla no está para tonterías, el descenso está muy cerca y una derrota en el Coliseum puede tener sus consecuencias cuando el equipo del argentino no gana desde el 24 de enero, está a sólo dos puntos del decimoctavo y ha sumado sólo seis de los últimos 24, ocho jornadas de las que la mitad han sido derrotas.

A Almeyda le preguntaban si reservará a alguno de los jugadores que tiene apercibidos se sanción para asegurar su presencia en el derbi y su respuesta dejó entrever que le da más importancia al duelo ante el Betis que al más inmediato y en el que se juega muchísimo, casi su puesto incluso. “Estamos pensando en eso. Nos quedan dos días más y veremos”, contestó.

El Sevilla, con muchísimas bajas, tiene a cinco jugadores a una tarjeta de la suspensión, pero la verdad es que es raro que un entrenador piense –o lo diga abiertamente– en un partido de una semana posterior. Azpilicueta, Carmona, Nianzou, Suazo y Agoumé tendrían que cumplir sanción en el partido ante el Betis si vieran una tarjeta amarilla en Getafe. Y estamos hablando del equipo más tarjeteado de la Liga.

Pero es que la lista de bajas con la que tiene que lidiar Almeyda es aterradora. Están sancionados Juanlu y Joan Jordán y siguen lesionados Marcao (aunque está sin ficha activa ), Vargas, Castrín y Oso.

Januzaj es un jugador que puede sumarse en este partido. De hecho, el entrenador confirmó que irá convocado: “Va a viajar. Se va sintiendo mejor. Pero de estar tanto tiempo fuera a arrancar el partido no lo contemplo”. Curioso, cuando no ha pensado lo mismo –por los hechos– con otros como Nianzou o Azpilicueta y han acabado recayendo.