Almeyda, dolido: "He pedido disculpas, pero también las acepto; es una injusticia"

Con una herida en el corazón, Matías Almeyda sigue adelante y lucha de la misma forma por el Sevilla y los jugadores. El entrenador castigado con 7 partidos más que nada por su reacción tras ser expulsado ante el Getafe, no se baja de su teoría de que todo fue “una injusticia”. El bonaerense fue muy claro en sus palabras: ha recibido –y ha aprendido– una lección, ha pedido disculpas, pero se encuentra dolido y también, como repitió varias veces, acepta que le pidan perdón y que otros reconozcan que también se equivocaron.

“Yo hablé después del partido y remarqué cada punto lo que iba a suceder. Es una injusticia. Nada va a cambiar mi forma de pensar. Yo no tenía que ser expulsado. Ya si son 15 ó 17 partidos como pedían algunos... He pedido disculpas, pero tanto para abajo no me tiro solo”, remarcaba el preparador sevillista.

“Lo que sale de mi boca también sale de mi corazón. Me equivoco como todo ser humano, pero no hay insulto. Las reacciones las podemos discutir. No creo que el arbitraje esté en contra mío, me consideraría demasiado importante. También acepto disculpas. Yo pedí disculpas. También las acepto, porque todos nos equivocamos”, insistía el técnico.

Almeyda no se mueve en que el castigo que va a pagar es desproporcionado. “Es un injusticia total. Pago pero no acepto. Mi reclamo es excesivo, pero ahora pido lo mismo: ¿por qué fui expulsado? He escuchado locuras. He escuchado árbitros que han hablado coherencia, pero también muchas cosas. Es un aprendizaje para mí. El que perdió la tranquilidad fui yo, ante una injusticia, sí. Me equivoqué. Pero yo les pongo a ustedes en mi lugar Me expulsan injustamente y qué hago. ¿Me voy?. Hubiese actuado de la misma manera. Lo que hice fue preguntar con las manos atrás. Un hombre con las manos atrás es un hombre indefenso. Me pueden echar 18.000 partidos. Estaré hasta que quieran y eso me servirá para tener más cariño por este club”.

El argentino afirma que no hablará “nunca más con un árbitro, ni para bien ni para mal”, explicó. Y recalcó: “Yo no puedo. Otros sí pueden, yo no. Me pondré un cubre bocas”.

"Un montón de televisores en el vestuario"

Almeyda bromeó cuando le preguntaron dónde verá el partido. “Ya pasa a ser habitual (risas). Otra veces lo he visto en el vestuario. Tengo un montón de televisores y asi evito ir en una tribuna. Confío en la gente del cuerpo técnico y en los jugadores. Yo no soy tan importante”.

Volviendo a la sanción, no quiere pensar que sea él un cabeza de turco, víctima de una sanción ejemplarizante. “No pienso eso. Sería que se hace diferencia. Antes de los torneos te vienen a hablar. hay nuevas reglas y todo se tiene que cumplir. Hay una parte que se tiene que corregir, la parte de hacer un descargo ante un tribunal. Esto mancha al fútbol, esto no le hace bien. Soy de los que intento hablar, y cuando se intenta hablar molesta. Debería haber un diálogo más fluido y también una ley pareja. Yo tengo que aceptar. Tengo que pagar yo, y no pasa nada”, insistía el de Azul.