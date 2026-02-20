Sergio Ramos, a la gresca con el presidente de Monterrey por acudir a los Latin Grammy: "Que se dedique al club"

Cuando es de nuevo noticia en Sevilla por su viaje a la capital hispalense este jueves supuestamente para seguir profundizando en las cuentas del club de Nervión para la compra de los grandes paquetes accionariales por parte del fondo al que representa, Five Eleven Capital, Sergio Ramos sigue dando de qué hablar en todo el mundo. El futbolista (aunque no tiene equipo aún no ha anunciado su retirada) no renovó con los Rayados de Monterrey y protagoniza en las últimas horas un desencuentro manifiesto a través de los medios y de las redes sociales con el que fue su presidente, José Antonio Tato Noriega.

Éste puso en duda su compromiso por la presencia del internacional español en la gala de los Latin Grammy en Las Vegas el pasado mes de de noviembre mientras su equipo estaba preparando un compromiso importante a nivel competitivo y la respuesta de Sergio Ramos, a través de su cuenta de Instagram, ha sido muy dura.

“Lo de los Grammy yo me enteré y él ya tenía el compromiso. Me enteré cuando nos pide permiso a cuerpo técnico y a la directiva, porque ya había asumido un compromiso de estar ahí. No es algo que estaba hablado”, explicó el Tato Noriega, que incidió más en este asunto: “Fue surgiendo. No nos lo imaginábamos. Llamo nuestra atención, no lo esperábamos, sucedió y tampoco es que generó un problema, pero pudo ser en un momento no ideal, no oportuno”.

Respuesta de Sergio Ramos.

La respuesta de Sergio Ramos ha sido contundente acusando a Noriega de vende humos. "El que me dio permiso fue Tato. Que deje de vender humo y que deje la prensa. Que se dedique al club, sus jugadores y a darle una alegría a la afición, que se lo merecen ya. Permiso lo dio también a otros jugadores, pero eso no lo dicen y lo tapan. Todo lo mejor a Rayados siempre. Arriba el Monterrey", responde el ex jugador de Sevilla, Real Madrid y PSG, aparte de su etapa en México.

Sergio Ramos no quiso aceptar la oferta de renovación en el Rayados, que quedó eliminado en semifinales del Apertura 2025 por el Toluca.